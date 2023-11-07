一、心法系统

1、心法系统已更新上线，各位少侠现在可以前往天泽寺，寻找“隐世宗师”无名氏，查看心法图鉴，并进行研习，目前版本一共有【50多种】（全职业）江湖心法供各位少侠研习。

2、在研习心法前，需要根据“隐世宗师”的要求，找齐对应的“心法残卷”，方可研习成功，各位少侠可以点击对应的“心法残卷”来查看这些残卷的“大致出处”，值得一提的是，在研习心法时，需要将对应的“心法残卷”都放置在【行囊内】方可研习。

3、各位少侠可根据需要，为每个角色配置最多【2套】心法方案，创建属于自己的武学流派。

4、每套心法方案，可最多同时装载【7本】心法，少侠需要按照固定的顺序逐一装载心法，当然，也可以对已经配置好的心法进行【更换】以及【重置】。当然，一本心法都不装载，也是可以的。还有，装载完成后，记得要【启用】心法，让其生效。

5、角色界面重做：

1）角色界面，技能版块菜单调整：更新后，通过点击【武学/绝学/心法】菜单后的【配置】按钮，可以分别进入【武学配置】、【绝学配置】以及【心法配置】界面。

2）武学配置界面重做

a.调整了武学配置界面的美术效果，使之与现行的设计风格统一。

b.调整了武学配置的操作方式，现在更加明确和简单了。

c.修正了原武学配置时，意外退出游戏会导致界面卡死的问题。

3）绝学配置界面重做

a.调整了绝学配置界面的美术效果，使之与现行的设计风格统一。

b.调整了绝学配置的操作方式，与更新后的武学配置一致。

4）新增心法配置相关界面

a.新增了心法配置界面，可以在此处查看每本已经研习的心法的详细参数。

b.每个角色可以配置最多两套心法方案，切换心法时，需要点击“启用”按钮来完成配置。

二、新增内容

1、新增秘境

1）突破万法阁（50级）：瓦解天下武宗的势力之一，万法阁，击溃驻守再此的大宗师。

2）万法迷渊（50级）：突袭万法阁禁地，直面铸剑阁刀客大宗师，进一步瓦解天下武宗势力。

3）诡首（50级）：突入诡首禁地，与净铉一决雌雄！

2、新增侠义

1）部分地图新增特定侠义事件，各位少侠需自行探索发现，完成事件可获得特定“心法残卷”！

2）新增“诡首”系列侠义事件，值得一提的是，“诡首”侠义会有额外的特殊掉落！不过，由于“诡首”向来行事诡秘，且行踪不定，包打听对其也是知之甚少！

3）调整了部分侠义事件的奖励，帮助某些人也许可以额外获得“心法残卷”！

3、新增装备及道具

1）新增包括三阶装备在内的共计30余件装备。

2）新增150余个心法相关材料道具。

3）新增若干升阶相关材料道具。

4）新增若干其他杂物类道具。

4、开放自制绝品升级第三阶，各位少侠现在可以造访大宗师以获取升阶相关信息了，前提是各位少侠已经获取第二阶绝品装备。

5、珍宝阁上新，珍宝阁上架了一批新的“绝世神装”！值得一提是，它们各个“售价不菲”。

6、天泽寺新增地图【无名洞】，在那里可以找到“隐世宗师”无名氏，从而开始研习全部心法。

7、牛家村新增地图【演武场】，在那里可以找到代表不同级别秘境抗性强度的“修习木桩”，各位少侠再更新后，可以前去【演武场】寻找对应级别的“木桩”来测试自己的流派以及输出、秒伤。

三、游戏优化

1、野外、秘境搜怪过程优化：下调了搜怪等待时间，现在搜怪等待的过程更短了，各位少侠不必再通过其他一些“奇怪”的方式来重置搜怪算法了。

2、战斗场景重做：

1）新增了战斗统计，更新后，各位少侠可以在战斗界面实时的看到自己的【总输出】以及【秒伤】了。

2）将原“战斗记录”模块去除，对应调整为“点击输出统计”后【展开】“战斗记录”了。

3）调整了部分BUFF显示的位置，使之匹配心法效果。

4）调整了“连招计时器”的显示位置，使之更加简洁、明显及美观。

5）新增了“盾值”，此为刀客角色专用。

6）优化了怪物血条的数值显示，更新后，将只显示怪物的当前血量，而不再显示怪物的血量上限了。

3、珍宝阁优化：由于珍宝阁一直以来都在走“精品营销思路”，却很少顾及消费者的感受，导致各位少侠往往需要通过“时光回流大法”穿梭时空来进行消费及交易，很多少侠因为“控制时间”失败而殒命于时光回廊之中，为此珍宝阁全体同仁对此表示强烈的歉意。痛定思痛，他们计划于更新后，每日上架商品扩充到9件！并且回收道具也同样扩充到9件！各位少侠可以通过点击“再看看”来反复查看当天所有的商品交易清单！但打折优惠福利什么的，这个他们表示：未来，一定，会，有，的！

四、职业调整

刀客：

1、优化了刀客技能雷霆斩的技能CD，下调，同时优化了雷霆斩的基础法攻伤害，上调，优化了破甲持续时间，下调。

2、优化了刀客技能断岳斩的技能CD，下调。

3、优化了刀客技能疾风斩的流血效果，上调。

4、优化了刀客技能守御势的基础物攻伤害，上调。

5、优化了刀客绝学狂龙斩以及震山河的基础法攻伤害，上调。

玄门：

1、优化了玄门技能玄冰诀的基础法攻伤害，上调。

2、优化了玄门技能霜火诀的基础法攻伤害，上调。

3、优化了玄门绝学归元诀第三重的点燃持续伤害，上调。

毒师：

1、优化了毒师绝学羽刃的技能效果，现在羽刃还会附带流血效果，且基础毒攻伤害，上调。

2、优化了毒师绝学万毒咒第三重的中毒持续伤害，上调。