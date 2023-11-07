《R2Beat：音速觉醒》11月8日商城更新公告

各位亲爱的玩家：

特惠礼包更新服饰内容：

第一档：男女套装“虎虎超萌”

第二档：召唤“纯爱恒情”

第三档：男女套装“玲珑雪愿”

商城上新服饰内容：

“Waii音乐学院”套装

“Liar暖小右”男套装

“Liar暖小左”女套装

“Waii蜘蛛旋律”套装

“诡魅暗影”套装

“Injor幻丽星空”套装

“洁白旋律”套装

“亲亲猫咪”套装

“胡萝卜兔”套装

“拾年夏梦”套装

“Candy晓梦心怡”套装

“粉羊羊”套装

“蓝羊羊”套装

“星梦奇缘”套装

“美乐蒂”套装

“梦幻唧唧”套装

“蔚蓝心晴”套装

“急速游戏”套装

“急速心晴”套装

“Waii甜蜜嗡嗡”套装

“巴比伦风格”套装

“巴比伦迷情”套装

“塔罗情”套装

“塔罗爱”套装

“碧玉小生”套装

“淡雅淑女”套装

“青涩之音”套装

“浓情淑女”套装

“酷派风”套装

“花花公子”套装

“静谧双生”女衣

“明媚双生”女衣

“绿色宁静”女衣

“紫色神秘”女衣

“标志身材”女衣/女裤

“沙滩宝贝”女衣/女裤

“可人云朵”女衣

“梦幻夜空”女衣

“福尔摩斯”套装

“帅气男孩”上衣

“风度男孩”上衣

“蓝色忧郁”上衣

“红色热情”上衣

道具+上架内容：

玩伴宠物-“咩咩/么么”

玩伴宠物-“白白/香香”

清香纷飞角色框

海洋聊天框

乐游券奖励上架内容：

乐游券随机奖励更换：

玩伴戒指-“永恒挚爱”

玩伴戒指-“Zero星光璀璨”

挚友宝石-“永恒之轮”

挚友宝石-“摇篮猫”

乐游券80档位奖励更换：

“小青蛙”男女套装

限时返场道具内容：

玩伴戒指-“梦幻天使”

玩伴戒指-“热恋”

挚友宝石-“幻境天使”

挚友宝石-“吉普车”

玩伴宠物-“火火/恩恩”

玩伴背景框-“生日派对”

玩伴背景框-“爱情拼图”

玩伴背景框-“晒幸福”

“游戏迷”套装礼包

“Feri怪物联盟”套装礼包

“甜酒冰”套装礼包

《R2Beat：音速觉醒》运营团队

2023年11月7日