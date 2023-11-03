2023-11-3更新补丁

更新内容-20231029：

1.新增渡劫后自动进入轮回的设置，默认自动轮回;

关闭后不会因渡劫成功而自动进入轮回；特别注意,寿命归0强制轮回会得不到轮回奖励

2.现在获得法宝和法术不再消耗灵石，灵石的货币功能逐步开发中

3.增加新的称号且称号具有加成了，修复称号未立即显示的BUG

4.优化信息显示的连续性

5.修复成就-飞升提前获得的BUG

6.增加实际剩余寿命显示，鼠标移动上方即可显示

7.增加部分事件完成后对应获得的奖励，明细如下：

(1)炼制装备会获得对应品质的装备，评分高于现有装备且会自动替换

(2)炼制丹药会获得对应品质的丹药，丹药会自动使用，增加角色属性；11种丹药对应11种属性

(3)寻找一件极品法宝，0.05%概率获得圣品，0.01%概率获得仙品，0.001%概率获得神品

(4)寻找一件极品法术，0.05%概率获得圣阶，0.01%概率获得仙阶，0.001%概率获得神阶

(5)寻找一堆灵石，随机获得0~10000灵石

(6)发现一处灵矿山，随机获得0~100矿石

(7)发现一处灵药园，随机获得0~100药草

(8)发现一处灵脉，随机获得0~50年寿命

(9)探险一处古战场，寿命-10年，根骨-10

(10)探险一处古墓，寿命-10年，神识-10

(11)探险一处古岛，寿命-10年，身法-10

(12)探险一处古遗迹，寿命-10年，仙缘-10

(13)探险一处古刹海，随机损失0~10000灵石