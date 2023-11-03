【版本更新】将士强度大调整，群雄争霸风云变！

【新增】

[新增] 增加當玩家對戰連勝10場后，在全服進行彈幕公告;

【調整優化】

[調整]調整劉備、徐庶、甘寧、田豐、汜授、劉璋、袁尚、關羽、司馬懿、冷苞、劉表、呂蒙、呂布、高沛、馬岱、孫韶、郭汜、於禁、胡車兒、血魔等卡牌的面板數值以及部分技能;

具體金卡技能調整如下：

關羽：原【蓄勢】技能拆分為【蓄勢1】-【蓄勢3】，卡牌升級到5級可得到【蓄勢3】和【武聖】技能

徐庶：【保皇1】-【保皇2】：己方主公在敵方回合最多承受8/4點傷害

沮授：卡牌升級到2級獲得【重甲3】，3級獲得【死毒2】，4級獲得【重甲4】， 5級獲得【死毒3】. 攻擊屬性改為法術攻擊

司馬懿：卡牌升級到2級解鎖能力【骷髏傀儡】，升級到4級解鎖【骷髏大軍2】

冷苞：能力【霸體】移除，1級獲得能力【晶石屏障】

劉表：能力【水寒】【老龍王】【駐紮】調整，獲得新能力【寒冰】【堅守】

呂蒙：能力【技能精通】調整

呂布：卡牌升級到2級獲得【飛將1】，4級獲得【飛將2】，5級獲得【武神2】

其他數值以及紫卡、藍卡調整請以遊戲中內容為準;

【優化】

[優化] 優化玩家申請好友但對方已滿好友后的提示;

[優化] 優化戰鬥結算杯數構成的介面顯示;

【修復】

[修復] 修復了在個別戰鬥中，會出現卡死的問題;

[修復] 修復了在離開戰鬥后，可能因杯數飛行動畫播放失敗而導致遊戲畫面卡頓的問題。

（具體調整數值與技能效果，請已遊戲實際更新為準）

