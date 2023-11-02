v.0.4.11 新职业：记者、律师、机械师

以往的游戏里，主角要么是将军，要么是总统，要么是上天入地穿梭时空无所不能的奇特生物，这次我们来点实在的。

职业跟活动类型对标，其实早先就想那么做了，只是当时有很多基本内容还没开发完，没有精力去做这一部分。

这次新增记者、律师、机械师三种职业，这将是有实际用处的，而不是像过去一样只是写在角色简介里的空头衔（其实早期概念里主角加里森就有作为报社主编的一整套玩法，如果有足够的赞助，这些都是可以重新启用和开发的）。

配套的还会新增一些职业工具，比如纸笔，扳手（医生已经有他的手术箱了）。

首先看角色简介就知道，塔潘和安东尼都是『纽约论坛报』的通信记者。虽然简介里没写，其实伍德也是记者，只不过这位多才多艺，打仗、参政、法律样样精通，所以记者这个身份容易被忘记。

四个初始主角，除了多伊外其他三个都是记者 。革命时代，真正令人尊敬的记者就是如此。当然，后续的主角就跟记者没大关系了，基本上都是农民、工人、匠人或商人，比克顿就是机械师。

医生可以行医，律师可以提供法律意见，这无疑是历史上第一个展现革命者的普通工作的游戏，不过做这些普通工作赚的钱会破坏游戏内的经济平衡，一如既往的还要相应的调整一下经济系统。

特利安