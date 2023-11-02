《铁骑少女》参与“机迷营地试玩会”活动，现场试玩送周边

各位玩家下午好，凌编有好消息要告诉大家！

非常荣幸受邀参与游戏机迷GAMFUNS 举办的“机迷营地试玩会”活动。《铁骑少女》游戏DEMO将入驻第九期机迷营地试玩会的现场试玩版块，参与试玩会的玩家可以现场试玩《铁骑少女》等多款优秀的独立游戏~

除了主办方的手办周边抽奖活动外，《铁骑少女》也将为大家带来精美定制周边。只要添加steam心愿单/现场试玩《铁骑少女》游戏，即可获得游戏机娘吧唧周边一份(随机款)

周边奖品数量有限，先到先得哦。欢迎在广州及周边地区的玩家前往交流和试玩，扫描长图二维码即可报名参与~

试玩会详情：

[活动时间] 2023年11月11日 10:00-17:00 (周六)

[活动地点] 广州天河区羊城创意园CROSS108户外露营餐吧

[活动票价]普通票：59元 团购票： 50元 学生票：30元



游戏介绍：

《铁骑少女》是一款轻度Rogue俯视角机甲少女射击独立游戏。

游戏中，玩家将带领少女机兵与敌军作战。改装不同型号的机甲，合理部署技能各异的机兵，击退汹涌来袭的敌人，在炮火中守护身后的帝国。在补给有限的情况下，合理安排资源，管理军士，在攻势愈烈的战场上生存下来。

《铁骑少女》官方玩家②群：153927029