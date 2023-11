Update 02.11.2023

In current versions, the mechanics of talents are not quite clear.

Presets of active talents are saved separately for each class. We have added the class name to the talent header to improve understanding a bit.

If you activated talents for one class, then opened a new class and approached the talent trainer, talents for the new class will be inactive, you need to select active talents for each class separately.

Also, if you opened a new talent column for one class and selected an active talent, you will have to select active talents for other classes as well.

Write your suggestions how to improve the clarity of talents and whether it is necessary to separate active talents by class?

Fixed

After switching class, talents from the previous class remained active in Talents on Ui, but were not active if they had not been activated before for that class. An excessive number of keys for the Sirin quest could drop out

————

В текущих версиях не совсем понятна механика талантов.

Пресеты активных талантов сохраняются отдельно для каждого класса. Мы добавили в заголовок талантов название класса, чтобы чуть улучшить понимание.

Если вы активировали таланты для одного класса, затем открыли новый класс и подошли к тренеру талантов, то для нового класса таланты будут неактивны, выбрать активные таланты нужно для каждого класса отдельно.

Так же если вы открыли новую колонку талантов одним классом, и выбрали активный талант, то для других классов также нужно будет выбрать активный.

Напишите ваши предложения как улучшить ясность с талантами и нужно ли разделение активных талантов по классам?

Исправлено