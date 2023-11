KAOS SEASON 6

Added:

43 new items.

6 new weapons and a grenade launcher.

Driller, purchased from the Gem seller, can be used to extract stone, iron, gold and gems.

Oil Tower, purchased from the Gem seller, can be used to extract Oil.

Grinder, purchased from the Gem seller, can be used to extract raw materials to create cement.

Furnace, purchased from the Gem seller, can be used to create raw materials for raw cement.

Water collector, purchased from the Gem seller, can be used to fill bottles and buckets with water.

Electric lathe, purchased from the Gem seller, can be used to create weapons, bullets and screws.

Concrete mixer, purchased from the Gem seller, can be used to create cement and steel barriers.

Strong box, bought from the Gem seller, can be used to store precious items, very resistant.

Stone walls now use cement for their construction.

Stone walls go from 200 hp to 2000 hp.

Added Tuna consumable item.

Added empty water bottle.

Added full and empty water bucket.

Added new places on the map to explore.

Removed sales scattered around the map.

Added new specific vendor zones, selling various items.

Added red gem, green gem and white gem, found by mining.

Added wooden barriers, being able to make improvements to cement and steel barriers.

Removed night and day, rain

PT:

Adicionado:

43 items novos.

6 armas novas e um lançador de granadas.

Perfurador, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada na extração de pedra, ferro, ouro e gemas.

Torre de Petróleo, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada na extração de Petróleo.

Moedor, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada na extração de matérias-primas para criar cimento.

Forno, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada criação de matérias-primas para cimento em Bruto.

Coletor de água, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usado para encher garrafas e baldes com água.

Torno eletrifico, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada criação de armas, balas e parafusos.

Betoneira, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada criação de barreiras de cimento e aço.

Caixa forte, comprada ao vendedor de Gemas, pode ser usada para guardar items preciosos, bastante resistente.

Paredes de pedra agora usam cimento para sua construção.

Paredes de pedra passam de 200 hp para 2000 hp.

Adicionados item de consumo Atum.

Adicionado garrafa de água vazia.

Adicionado balde de água cheio e vazio.

Adicionados novos lugares no mapa para explorar.

Removidos venderes espalhados no mapa.

Adicionado novas zonas de vendedores específicos, vendendo vários items.

Adicionado gema vermelha, gema verde e gema branca, encontradas minerando.

Adicionado barreiras de madeira, podendo fazer melhorias para barreira de cimento e aço.

Removido noite e dia, chuva