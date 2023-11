Update, Version 20231101

English

############Content################

[Item]New Item: Scavenger's Map of Queensmouth

[Scavenger's Map of Queensmouth]You can recycle it to paper.

[Queensmouth Police Station]Added a Scavenger's Map of Queensmouth in a new cabinet.

[Queensmouth]Random Scavengers may now sell Scavenger's Map of Queensmouth

[Queensmouth]Random Scavengers may now sell 《Welcome to Queensmouth》

[Loot]Zombies may now drop Scavenger's Map of Queensmouth.

[Item]New Item: Hentai Book.

[Loot]Corrupted Books may now drop Hentai Books.

[Loot]Hentai Exhibitionists now have their own item drop list. They may also drop Hentai Books.

[Skill]Inspect now has its default target points to enemies. You can still manually select your teammates to inspect.

简体中文

############Content################

【物品】新物品:拾荒者的王后镇地图

【拾荒者的王后镇地图】可以被回收为纸张

【王后镇警察局】在一个新的柜子里加入了一张拾荒者的王后镇地图

【王后镇】随机的拾荒者现在可以能向你出售拾荒者的王后镇地图

【王后镇】随机的拾荒者现在可以能向你出售《欢迎来到王后镇》

【掉落物】僵尸现在可能掉落拾荒者的王后镇地图

【物品】新物品:黄书

【掉落物】被腐化的书籍现在可能掉落黄书。

【掉落物】变态暴露狂现在有了自己的物品掉落列表。也会掉落黄书。

【技能】观察技能现在默认指向敌人。你可以手动选择队友进行观察。

