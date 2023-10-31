V3.3.6大更新！西域门派白驼山和异域风情的吐蕃国重磅来袭！

大家好！英雄坛说X碧海潮生怀旧版终于在10月底迎来了重大更新！本次更新加入了西域概念，包含西域门派白驼山庄和异域风情的吐蕃国！两地都有声望系统哦。

一【白驼山庄篇】



白驼山庄坐落于西域大漠（从中原平安镇西再西行可达）中，入口是一座形似骆驼驼峰的大山。现任庄主乃西毒欧阳峰，少庄主乃风流倜傥的欧阳克。此外还有沙通天，梁子翁，灵智上人等一众武林高手作为门客。

【核心人物】

彭连虎



彭连虎外号千手人屠，原是河北、山西一带的悍匪，手下喽啰甚多，威震中原。他虽落草为寇但足智多谋，屡屡凭借智谋化险为夷。如今受到白驼山少主欧阳克的邀请常驻白驼山，密谋大事。

梁子翁



梁子翁外号参仙老怪，为人阴险狡诈，擅暗箭伤人。曾于在长白山害死了一个身受重伤的前辈得了一本武学秘籍和十余张药方；从此武学精进，称霸一方。现常驻白驼山，与欧阳峰父子密谋大事。

沙通天



沙通天外号鬼门龙王，原是黄河帮的帮主，其势力独霸黄河，而黄河帮在射雕中实力应该仅次于丐帮、铁掌帮、全真教。卸下帮主之位后被白驼山欧阳峰父子招揽，共商大事。

灵智上人

灵智上人乃西域喇嘛，身处藏边，目空一切，自认天下高手不过尔尔，曾创下过一日战三绝却能活命的奇迹。他内力卓尔不群，指法也是天下一绝；目前受邀常驻白驼山，密谋大事。

欧阳克



白驼山少主，乃西毒欧阳峰的私生子。他长得风流俊雅，举止彬彬有礼，但从心底轻薄女性，经常对良家女子做出非分之举，听说还在秘密囚禁了不少女子。如今召集了多个江湖高手来白驼山共举大事。

欧阳峰



天下五绝之一的『西毒』，威震华夏，无人不知。欧阳峰为人阴险毒辣，曾一度沦为外族走狗，为中原武林人士所不齿。好在他追求武学至高境界的精神可嘉，又讲义气，勉强算得上一代宗师。

【核心武学前瞻】

蛤蟆功，西域神秘武学，讲究以静制动，全身蓄劲涵势，蕴力不吐，等待敌人破绽时发动致命伤害。此功经过西毒欧阳峰改良后，愈发强大。

灵蛇拳法，白驼山拳法，招式变化多端，讲究以点打点，攻敌要害。

灵蛇杖法，白驼山杖法，时而狠辣阴毒时而刚猛不破，令敌人摸不着头脑。

蛇影身法，白驼山身法，模仿蛇的变化莫测，诡计多端。

【白驼山任务】

协助彭连虎搜刮物资；解决沙通天黄河帮旧敌等。

二【吐蕃国篇】

3.3.6版本后引入吐蕃国后有了国籍的概念，目前分中原和吐蕃，部分门派只接受部分国籍的人士拜师。玩家需要选择国籍，若选择吐蕃则每次进入游戏后默认在吐蕃国。

吐蕃国有很多有趣的任务，特别适合新人发育，例如曲珍妹妹的宠物清洗任务：





吐蕃军头那儿也能接到类似平安镇除恶的任务哦！



吐蕃国的核心人物此处先卖个关子，感兴趣的看图吧~



吐蕃武学也是极为霸道，这里抛砖引玉看看：

吐蕃寸拳："吐蕃国常见的拳法招式，威力稀疏平常，妇孺老幼皆可修习。",

吐蕃蛮刀："吐蕃国特色刀法，讲究快，狠，准，刀刀毙命。",

吐蕃神功："吐蕃国内功，修习者可感受先祖恩惠，吐纳自如。",

飞沙身法："吐蕃人所创的轻功，平淡无奇。",

飞沙鞭法："吐蕃国盛行的鞭法，精进后威力不俗。",

大手印："鸠摩智结合吐蕃秘经所创的绝世神掌，威力巨大，效果不凡。",

无上大力杵："吐蕃不传绝技之一，相传乃开国国师所创，威力撼天动地，不可一世。",

小无相功："鸠摩智偷学并改良的逍遥派内功，内含奇特绝招，名声响彻寰宇。",

无上瑜伽密续："吐蕃国秘典，据说乃佛门至宝之一。"

吐蕃国还有很多丰富内容等待您的探索，赶紧更新吧！