【赛季模式】Ver.1031 Update 更新内容

诸位东家，服务器兹定于2023年10月31日(周二）16:20开始停机更新，本次更新预计60-120分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。

新增内容：

* 1、【鬼匠装备】全部实装：

【鬼匠】装备除了有较高词条出现概率及更高的装备属性上限之外，还有一定概率出现1~3个鬼匠槽，【鬼匠】兵器可嵌入任意怪物的【精魄】，【鬼匠】装备可嵌入怪物的【血玉】（目前版本霸道中已有的怪物及boss都会掉落自己特有的对应精魄和血玉，效果也会有所不同）；

2、【鬼方风物志】图鉴实装：

库房中可以打开，其中收录了霸道关卡中的所有怪物；

除了能更进一步了解各地的敌手情报之外，还能够通过激活对应怪物的精魄及血玉来逐步提高对怪物本身的伤害及减伤效果。

新增优化：

* 1、调整小卓霸道引导任务期间，无法进行组队（任务只能独立完成）；

2、新增【战局详情】功能，在【霸道】关卡结束界面可通过按钮点击进入查看同局所有玩家的客栈名称与角色名称等基础信息，同时可以对同局的其他玩家进行【添加好友】【私聊】【举报】的操作；

3、李岩处购买霸道装备有极低概率获得鬼匠；

4、霸道123追加bot投放，亦将同步掉落对应血珠及精魄。

缺陷修复：

* 1、修复了出鞘词条中每隔30秒不生效的问题；