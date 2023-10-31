新增玩法

一、宗盟会武

开启时间

1、宗盟会武在每周二、五全天开启

2、活动开启期间分为三个阶段

准备阶段 00:00-20:00 所有玩家可对对战结果进行竞猜

对战阶段 20:00-20:05 由系统自动进行，玩家可通过回放查看

结果公示 20:05-23:59:59 所有玩家可查看对战详情

宗盟抽取

1、从已有宗盟中随机抽取，抽取数量在5-10之间（包含5和10）

2、在活动开启期间，若宗盟数量小于5时，宗盟会武活动将不进行开放

有奖竞猜

1、活动准备阶段玩家可对对战胜负进行竞猜

2、竞猜不需要消耗任何道具，若玩家对赛事结果预测正确将获得道具奖励

活动奖励

1、奖励分为胜负平个人奖励，胜负平宗盟成员奖励

2、若玩家所在宗盟有成员被选中参赛，则玩家可获得成员奖励

二、组队竞技

活动开启

每周五-周天

活动阶段

周五为组队阶段，周六-周天为挑战阶段

组队阶段

1、组队阶段，玩家可创建队伍成为队长，或者加入其他队伍。

2、队长可对队伍进行编辑管理（包括：修改队伍信息、开除队员、审批入队、转让队长、挑战权限、出战顺序）。

3、在组队阶段最后一小时时，队伍将被锁定，不可再进行更换出战顺序、离队、踢人等操作。

4、若队伍人数不足三人，则不能进入下一阶段。

挑战阶段

1、若玩家队伍不足三人，则不能进入挑战阶段

2、挑战阶段只有队长才可发起挑战，无需其他队员在线。

3、若队伍的队长长时间未对其他队伍发起挑战，则队长权限会转移给其他成员。

4、队伍初始挑战次数为6次，且最大挑战次数也为六次，消耗的挑战次数每两小时恢复一次。

5、队伍成员共享队伍积分和段位，挑战胜利失败都可获得一定数量积分。

战斗规则

1、战斗形式为交替战斗，击败敌人后，灵将的生命值不会重置。

2、如果赢得一场战斗，将把当前灵将的生命值带到下一场战斗。

挑战积分

1、所有队伍初始积分为0

2、挑战胜利/失败都可获得积分。

排行榜

1、排行榜根据积分进行排名，积分越高排名越前

2、排行榜只收纳全服积分排名在前50的

3、积分相同的玩家，先上榜的玩家排名在前

奖励发放

1、活动结束后奖励将在第二日零时通过邮件发放

BUG修复

1、修复已知部分BUG

2、全新资源分包策略，优化内存和部分卡顿问题