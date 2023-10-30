《蜀山：初章》网络版10月30日维护开服公告
各位道友：
感谢大家一直以来对游戏的关注和支持！官方已完成10月30日的临时维护，现已开启服务器，大家可进入游戏正常体验！
【更新内容】：
1、关掉所有boss狂暴效果 (新、老数值服)；
2、降低九华山副本boss的血量和攻击30%左右 (噩梦和炼狱难度) ，(新、老数值服)；
3、修复七品蝎尾掉落 (现在由邪修族群掉落) (新数值服)；
4、开启诸天征伐新赛季 (新、老数值服)；
5、银锭商店增加强化突破材料（新服数值）；
【维护补偿】：
（绑定的）铜币*18888
感谢大家一直以来的支持和积极反馈！我们会继续努力，不断提升游戏体验，并且密切关注玩家们的反馈，以便进行进一步的改进，为您提供良好的游戏环境，一直是我们前进的动力和奋斗的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！
【与道友交流修仙心得】
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《蜀山：初章》重楼工作室
2023年10月30日
《蜀山：初章》online update for 30 October 2023
《蜀山：初章》网络版10月30日维护开服公告
《蜀山：初章》网络版10月30日维护开服公告
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