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我选技英雄 update for 30 October 2023

10月30号 1.07版本更新

Share · View all patches · Build 12569835 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.07版本更新
1、第6世界开始，每19关时提供传说技能->第6世界开始，每15关时提供传说技能
2、万能解药：每0.6秒，减少5层中毒，重伤，和0.02秒眩晕
->每0.6秒，减少10层中毒，重伤，和0.02秒眩晕
3、痛苦感受：受到攻击伤害时，对方也会受到30%该伤害（法术伤害）
->受到攻击伤害时，30%概率对方也会受到该伤害（这属于法术伤害）
4、战斗平衡：生命大于50%时，攻击造成额外6点法术伤害；生命低于50%时，攻击额外回复6点生命
->生命大于50%时，攻击40%概率造成额外20点法术伤害；生命低于50%时，攻击40%概率额外回复20点生命
5、半血秘法：当生命降到30%或以下时，立即回复50%生命。（一场战斗仅发动一次）
->当生命降到30%或以下时，立即回复50%生命。（一场战斗至多发动2次）
6、越战越强：战斗中，每次攻击后，10%概率提升1攻击力；每次受到攻击后，10%概率提升10生命上限
->战斗中，每次攻击后，15%概率提升1攻击力；每次受到攻击后，15%概率提升10生命上限
7、boss难度优化调整
8、小兵难度优化调整
9、挑战原始世界12及后面的世界时，初始额外获得技能[小成长一]2级

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2627731 Depot 2627731
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