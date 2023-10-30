1.07版本更新
1、第6世界开始，每19关时提供传说技能->第6世界开始，每15关时提供传说技能
2、万能解药：每0.6秒，减少5层中毒，重伤，和0.02秒眩晕
->每0.6秒，减少10层中毒，重伤，和0.02秒眩晕
3、痛苦感受：受到攻击伤害时，对方也会受到30%该伤害（法术伤害）
->受到攻击伤害时，30%概率对方也会受到该伤害（这属于法术伤害）
4、战斗平衡：生命大于50%时，攻击造成额外6点法术伤害；生命低于50%时，攻击额外回复6点生命
->生命大于50%时，攻击40%概率造成额外20点法术伤害；生命低于50%时，攻击40%概率额外回复20点生命
5、半血秘法：当生命降到30%或以下时，立即回复50%生命。（一场战斗仅发动一次）
->当生命降到30%或以下时，立即回复50%生命。（一场战斗至多发动2次）
6、越战越强：战斗中，每次攻击后，10%概率提升1攻击力；每次受到攻击后，10%概率提升10生命上限
->战斗中，每次攻击后，15%概率提升1攻击力；每次受到攻击后，15%概率提升10生命上限
7、boss难度优化调整
8、小兵难度优化调整
9、挑战原始世界12及后面的世界时，初始额外获得技能[小成长一]2级
我选技英雄 update for 30 October 2023
10月30号 1.07版本更新
1.07版本更新
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update