2023年10月27日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

剧本调整

●全部修复了和优化190剧本中历史事件的触发条件，文本和图片

武将信息界面修改

●新增了武将新专长的面板显示，全新的分类，暂时数据为临时，正在制作全武将能力

●修改了出阵和所有武将信息面板

●可能暂时无法使用编辑武将，下个版本会修复

功能优化和修复

●大幅度优化了AI出兵，运兵逻辑和智能

●修复了剧本选择界面粮食显示错误

●修复了建筑物界面正在建造BUG，显示未解锁的问题

●修复了城市和建筑物显示旬的BUG