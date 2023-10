Update 26.10.23

Version 1.0.6

We have found a problem that causes the size of saves to be very large, which then causes freezes.

In this update the problem has been fixed and all saves will be gradually overwritten when you are in the game.

If you suddenly get a screen that saves do not work with this version of the game (which is unlikely), please send saves to anavrin1990@yandex.ru.

Saves are stored here UserName/AppData/LocalLow/Chudo-Yudo Games/Folk Hero.

Thank you!

————

Версия 1.0.6.

Мы обнаружили проблему из за которой сильно увеличивается размер сохранений, что в последствии вызывает фризы.

В этом обновлении проблема исправлена и все сохранения постепенно перезапишутся когда вы будете в игре.

Если вдруг вылезет экран, что сохранения не работают с этой версией игры (что маловероятно), присылайте сохранения на почту anavrin1990@yandex.ru

Сохранения хранятся здесь UserName/AppData/LocalLow/Chudo-Yudo Games/Folk Hero

Спасибо!