2023/10/26中型更新(聖女大幅強化、新增教學、立繪調整)

立绘更换

由于「圣女之影」索妮菲使用AI作画，因此在新版本中更换了旧版索妮菲的立绘。

新增教学

我们新增了简单的新手教学，让新玩家能更简单地入门异境迷走

主战者强化「菲莉丝妲」

本周，我们对菲莉丝妲的大部分刻印进行了强化

亵渎的王座 菲莉丝妲

更新前

当主战者当前LV为3，圣祝层数>30才能发动。

一瞬升阶为「亵渎的王座 菲莉丝妲」，持续3回合。

「亵渎的王座 菲莉丝妲」:圣祝层数视为ATK，每次攻击后，圣祭一个单位，圣祝层数+5，主战者下次攻击消费的AP变为0。

更新后

当主战者当前LV为3，圣祝层数>30才能发动。

一瞬升阶为「亵渎的王座 菲莉丝妲」，持续5回合。

「亵渎的王座 菲莉丝妲」:圣祝层数视为ATK，每次攻击后，圣祭一个单位，圣祝层数+5，主战者下次攻击消费的AP变为0。

攻击时，每10层圣祝，使菲莉丝妲额外造成1点伤害

教廷之枪 洁萝妮

更新前

攻击时，消耗3点圣祝，本次攻击无视目标的ATK。

退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「教廷之枪」

更新后

攻击时，消耗3点圣祝，本次攻击无视目标的ATK，且追加3点伤害。

退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「教廷之枪」

四罪的恶咒 薇洛妮娅

更新前

攻击时，使攻击的目标获得一层「恶咒」。

退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「四罪之恶咒」

更新后

攻击时，使攻击的目标获得一层「恶咒」，抽1张卡。

退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「四罪之恶咒」

圣女之影 索妮菲

更新前

这个单位的AP消耗从0开始计算。每次攻击时，圣祝+3。

退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「圣女之影」

更新后

这个单位的AP消耗从0开始计算。每次攻击时，圣祝+5。

退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「圣女之影」

神源依代

更新前

这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+4，并抽1张卡。

更新后

这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+4，并抽2张卡。

神罚依代

更新前

这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+2，使场上随机一个敌方单位受到1点伤害。

更新后

这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+5，使场上随机一个敌方单位受到2点伤害。

神恩依代

更新前

这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+2，使随机一个唤醒者恢复1点HP。

更新后

这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+2，使主战者恢复1点HP。

无谋的自荐

更新前

场上的「唤召」单位成为圣祭对象时，这个单位从手牌中特殊召唤到场上任意位置，升阶，并从卡组中将一张卡名中带有「唤召」的卡片加入手牌。

更新后

场上的 「唤召」 单位成为圣祭对象时，这个单位从手牌中特殊召唤到场上任意位置，升阶，并从卡组中将一张卡名中带有「唤召」的卡片加入手牌。

不死回生

更新前

HP归零时，使场上随机一个「不定芽」转变为「不死回生 长雨」，且不触发唤醒者伤害。

这个单位的ATK等于除外区中「始源的祭司」数量的6倍。

攻击成功时，追加1次伤害

回合开始时，从卡组检索1个「不定芽」。

更新后

HP归零时，使场上随机一个「不定芽」转变为「不死回生 长雨」，且不触发唤醒者伤害。

这个单位的ATK等于除外区中「始源的祭司」数量的6倍。

攻击成功时，追加X次伤害，X为除外区中的「长雨」数量

回合开始时，从卡组检索1个「不定芽」。

始源的祭司

更新前

无效果

更新后

回合开始时HP+1

始源的奸弓

更新前

一瞬。始源之仪。

■当场上不存在「始源的祭司」时，在场上特殊召唤「始源的祭司」。

■当场上存在「始源的祭司」时，以其为中心，对其纵横(无限)造成1次伤害

■当场上存在「不死回生 长雨」时，以其为中心，对其纵横(无限)造成1次伤害

更新后

一瞬。始源之仪。

■当场上不存在「始源的祭司」时，在场上特殊召唤「始源的祭司」。

■当场上存在「始源的祭司」时，以其为中心，对其纵横(无限)造成1次伤害

■当场上存在「不死回生 长雨」时，AP+2，从手牌特殊召唤一个「不定芽」，之后，使「不死回生 长雨」退场

万能的教杖

更新前

这个单位不能进行攻击。主战者每提升20层圣祝，恢复1点HP；

主战者宣言攻击时，若这个单位邻接主战者(四格)，这次攻击时ATK附加50%圣祝层数

(当前累积提升层数: {0})

更新后

这个单位不能进行攻击。主战者每提升25层圣祝，恢复1点HP；

主战者宣言攻击时，这次攻击时ATK附加50%圣祝层数

这个单位退场时，舍弃一张手牌，这张卡重新召唤到场上

(当前累积提升层数: {0})

灭绝神焰

更新前

本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击后对十字(无限)的所有单位造成1次伤害。

更新后

本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击无视目标ATK，攻击成功时，当前教杖每有5点层数，额外造成1点伤害

神授薰风

更新前

本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击后恢复主战者1点HP

更新后

本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击无视目标ATK，攻击后恢复主战者1点HP

教廷祈祷者

更新前

唤召单位退场时，不会受到因唤醒者退场造成的伤害

更新后

唤召单位退场时，不会受到因唤醒者退场造成的伤害，触发此效果时，圣祝+3

调整理由

嗨~

本次对圣女进行了大幅地调整，主要是因为当前的圣女输出能力极低...虽然有很高的防御力，但对手大多也都有无视ATK...

而且1点1点打伤害挺折磨人的

因此圣女的高阶单位(唤召)在此版本中在伤害能力方面得到大幅地提升了!

而教杖的限制非常多...因此在新版本中，也降低了教杖的使用难度，后续也会继续对教杖进行强化!

还请期待后续更新!

Bug修正