2023/10/26中型更新(聖女大幅強化、新增教學、立繪調整)

立绘更换
由于「圣女之影」索妮菲使用AI作画，因此在新版本中更换了旧版索妮菲的立绘。
新增教学
我们新增了简单的新手教学，让新玩家能更简单地入门异境迷走
主战者强化「菲莉丝妲」
本周，我们对菲莉丝妲的大部分刻印进行了强化
亵渎的王座 菲莉丝妲
更新前
当主战者当前LV为3，圣祝层数>30才能发动。
一瞬升阶为「亵渎的王座 菲莉丝妲」，持续3回合。
「亵渎的王座 菲莉丝妲」:圣祝层数视为ATK，每次攻击后，圣祭一个单位，圣祝层数+5，主战者下次攻击消费的AP变为0。
更新后
当主战者当前LV为3，圣祝层数>30才能发动。
一瞬升阶为「亵渎的王座 菲莉丝妲」，持续5回合。
「亵渎的王座 菲莉丝妲」:圣祝层数视为ATK，每次攻击后，圣祭一个单位，圣祝层数+5，主战者下次攻击消费的AP变为0。
攻击时，每10层圣祝，使菲莉丝妲额外造成1点伤害
教廷之枪 洁萝妮
更新前
攻击时，消耗3点圣祝，本次攻击无视目标的ATK。
退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「教廷之枪」
更新后
攻击时，消耗3点圣祝，本次攻击无视目标的ATK，且追加3点伤害。
退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「教廷之枪」
四罪的恶咒 薇洛妮娅
更新前
攻击时，使攻击的目标获得一层「恶咒」。
退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「四罪之恶咒」
更新后
攻击时，使攻击的目标获得一层「恶咒」，抽1张卡。
退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「四罪之恶咒」
圣女之影 索妮菲
更新前
这个单位的AP消耗从0开始计算。每次攻击时，圣祝+3。
退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「圣女之影」
更新后
这个单位的AP消耗从0开始计算。每次攻击时，圣祝+5。
退场时，这张卡除外，并在卡组中加入一张唤召「圣女之影」
神源依代
更新前
这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+4，并抽1张卡。
更新后
这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+4，并抽2张卡。
神罚依代
更新前
这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+2，使场上随机一个敌方单位受到1点伤害。
更新后
这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+5，使场上随机一个敌方单位受到2点伤害。
神恩依代
更新前
这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+2，使随机一个唤醒者恢复1点HP。
更新后
这个单位成为圣祭的对象时，圣祝+2，使主战者恢复1点HP。
无谋的自荐
更新前
场上的「唤召」单位成为圣祭对象时，这个单位从手牌中特殊召唤到场上任意位置，升阶，并从卡组中将一张卡名中带有「唤召」的卡片加入手牌。
更新后
场上的
「唤召」单位成为圣祭对象时，这个单位从手牌中特殊召唤到场上任意位置，升阶，并从卡组中将一张卡名中带有「唤召」的卡片加入手牌。
不死回生
更新前
HP归零时，使场上随机一个「不定芽」转变为「不死回生 长雨」，且不触发唤醒者伤害。
这个单位的ATK等于除外区中「始源的祭司」数量的6倍。
攻击成功时，追加1次伤害
回合开始时，从卡组检索1个「不定芽」。
更新后
HP归零时，使场上随机一个「不定芽」转变为「不死回生 长雨」，且不触发唤醒者伤害。
这个单位的ATK等于除外区中「始源的祭司」数量的6倍。
攻击成功时，追加X次伤害，X为除外区中的「长雨」数量
回合开始时，从卡组检索1个「不定芽」。
始源的祭司
更新前
无效果
更新后
回合开始时HP+1
始源的奸弓
更新前
一瞬。始源之仪。
■当场上不存在「始源的祭司」时，在场上特殊召唤「始源的祭司」。
■当场上存在「始源的祭司」时，以其为中心，对其纵横(无限)造成1次伤害
■当场上存在「不死回生 长雨」时，以其为中心，对其纵横(无限)造成1次伤害
更新后
一瞬。始源之仪。
■当场上不存在「始源的祭司」时，在场上特殊召唤「始源的祭司」。
■当场上存在「始源的祭司」时，以其为中心，对其纵横(无限)造成1次伤害
■当场上存在「不死回生 长雨」时，AP+2，从手牌特殊召唤一个「不定芽」，之后，使「不死回生 长雨」退场
万能的教杖
更新前
这个单位不能进行攻击。主战者每提升20层圣祝，恢复1点HP；
主战者宣言攻击时，若这个单位邻接主战者(四格)，这次攻击时ATK附加50%圣祝层数
(当前累积提升层数: {0})
更新后
这个单位不能进行攻击。主战者每提升25层圣祝，恢复1点HP；
主战者宣言攻击时，这次攻击时ATK附加50%圣祝层数
这个单位退场时，舍弃一张手牌，这张卡重新召唤到场上
(当前累积提升层数: {0})
灭绝神焰
更新前
本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击后对十字(无限)的所有单位造成1次伤害。
更新后
本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击无视目标ATK，攻击成功时，当前教杖每有5点层数，额外造成1点伤害
神授薰风
更新前
本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击后恢复主战者1点HP
更新后
本回合「圣女之杖 万能的教杖芙莉希塔丝」时可以进行攻击，攻击无视目标ATK，攻击后恢复主战者1点HP
教廷祈祷者
更新前
唤召单位退场时，不会受到因唤醒者退场造成的伤害
更新后
唤召单位退场时，不会受到因唤醒者退场造成的伤害，触发此效果时，圣祝+3
调整理由
嗨~
本次对圣女进行了大幅地调整，主要是因为当前的圣女输出能力极低...虽然有很高的防御力，但对手大多也都有无视ATK...
而且1点1点打伤害挺折磨人的
因此圣女的高阶单位(唤召)在此版本中在伤害能力方面得到大幅地提升了!
而教杖的限制非常多...因此在新版本中，也降低了教杖的使用难度，后续也会继续对教杖进行强化!
还请期待后续更新!
Bug修正
- 伊莱娅的1阶显示错误
- 连续使用AOE时可能会触发的卡死
Changed files in this update