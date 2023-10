October 26, 2023 Update Patch Notes

News Popup Window Addition Announcement

▶ A new informational popup window will be available for checking events and new products after the October 26, 2023 maintenance.

▶ Check it anytime through the 'News' button above the Mission button.

Diamond Grade Background Change Notice

▶ After the maintenance on October 26, 2023, the Diamond grade background will be changed as follows.

Character Random Box Change Notice

▶ After the maintenance on October 26, 2023, the sale of character random boxes purchasable with bullets will be discontinued.

▶ After the maintenance on October 26, 2023, 'ALL Character Random Box' and 'Target Character Random Box' will be available for purchase.

ㆍ 'ALL Character Random Box' is a product that allows you to obtain characters from 'Bronze' to 'Platinum' grades, released until December 22nd of the current year.

New Character and Costume Update



[Panda & Brown Bear]

▶ Sales of 'Carrier Random Box (Panda & Brown Bear)' will begin after maintenance on August 24, 2023.

ㆍ Sales Period: October 26, 2023, 05:00 (UTC) ~ November 23, 2023, 05:00 (UTC).

ㆍ This is a random box where you can obtain 'Panda & Brown Bear' characters of Bronze to Platinum grades.

ㆍ The probability of acquiring permanent items is two times higher.

ㆍ 'Panda & Brown Bear' characters can use a pass extension from the maintenance on January 24, 2024.

▶ New costume tuning options will be added for 'Panda & Brown Bear.'

ㆍ The newly added costume tuning options are available for Gold to Diamond grade characters.



[Panda & Brown Bear - Zombie]

▶ New costume modification options are added for the 'Code Name: Zero' character.

ㆍ The newly added costume tuning options are available for Silver to Diamond grade characters.

ㆍ The Diamond grade 'Code Name: Zero' can be obtained through combinations.



New Random Box Probability Information

All Character Random Box

[table] [tr] [th]

Item [/th] [th]

Permanent (%) [/th] [th]

7 Days



(%) [/th] [th]

3 Days



(%) [/th] [th]

1 Days



(%) [/th] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Dudley [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Nick [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Big Mac [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Jayce [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Brodie [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Cramer [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Dmitry [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Codename: Zero [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Craig [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) MASTER Harrison [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) OWEN [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Cheryl [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Cheryl B [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Elena [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Elena B [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Yui [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Jessica [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Marie [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Rena [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Lin [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Rachel [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Lunatic [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Letty [/td] [td]

0.000496% [/td] [td]

0.027591% [/td] [td]

0.047087% [/td] [td]

0.007435% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Dudley [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Nick [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Big Mac [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Jayce [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Brodie [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cramer [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Dmitry [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Codename: Zero [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Craig [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) MASTER Harrison [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) OWEN [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cheryl [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cheryl B [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Yui [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Jessica [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Marie [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Rena [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Rachel [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lunatic [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Letty [/td] [td]

0.002087% [/td] [td]

0.116174% [/td] [td]

0.198261% [/td] [td]

0.031304% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Brodie [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cramer [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dmitry [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Codename: Zero [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Craig [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) MASTER Harrison [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) OWEN [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Yui [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Marie [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196044% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Rena [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196043% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196043% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Rachel [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196043% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lunatic [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196043% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Letty [/td] [td]

0.013070% [/td] [td]

0.727539% [/td] [td]

1.241609% [/td] [td]

0.196043% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Brodie [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cramer [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dmitry [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Codename: Zero [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Craig [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) MASTER Harrison [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) OWEN [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Yui [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Marie [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Rena [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Rachel [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lunatic [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Letty [/td] [td]

0.010435% [/td] [td]

0.580870% [/td] [td]

0.991304% [/td] [td]

0.156522% [/td] [/tr][/table]

Remark

ㆍCan obtain 1 (Platinum) character with the purchase of 100 times.

ㆍWhen you make 3 purchases, you will receive 1 random box as a bonus.

Character Random Box (Panda&Brown Bear)

[table] [tr] [th]

Item [/th] [th]

Permanent



(%) [/th] [th]

7 Days



(%) [/th] [th]

3 Days



(%) [/th] [th]

1 Days



(%) [/th] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Panda&Brown Bear [/td] [td]

0.022800% [/td] [td]

0.634600% [/td] [td]

1.071600% [/td] [td]

0.171000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Panda&Brown Bear [/td] [td]

0.096000% [/td] [td]

2.672000% [/td] [td]

4.512000% [/td] [td]

0.720000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Panda&Brown Bear [/td] [td]

0.601200% [/td] [td]

16.733400% [/td] [td]

28.256400% [/td] [td]

4.509000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Panda&Brown Bear [/td] [td]

0.480000% [/td] [td]

13.360000% [/td] [td]

22.560000% [/td] [td]

3.600000% [/td] [/tr][/table]

Remark

ㆍCan obtain 1 (Platinum) Panda&Brown Bear character with 50 purchases.

ㆍWhen you make 3 purchases, you will receive 1 random box as a bonus.

Rotation Product Announcement

▶ The composition of rotation products in the Exchange Store will be changed as follows.

ㆍ Period: October 26, 2023, 05:00 (UTC) ~ November 09, 2023, 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

ITEM [/th] [th]

PRICE (BS Coin) [/th] [/tr] [tr] [td]

AK74M DAFFODIL [/td] [td]

125,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

KARAMBIT PIXIE PINK [/td] [td]

100,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

TYPE95 GL SPROUT [/td] [td]

100,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

KATRAN CHROME [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

M45 CQBP CHROME [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

ASW338 SHOAL [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

K5 ORANGE TIDE [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

MDR GL MARTINI OLIVE [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

MP7A1 SHOAL [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

HNK417 SHOAL [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

SCAR-L GL VOLCANO [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

DRAGUNOV FIRE [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr][/table]

▶ Components of Spray, Calling Card Random Box will be changed as below in Random Box Store.

ㆍ Period: October 26, 2023, 05:00 (UTC) ~ November 23, 2023, 05:00 (UTC)

October 26, 2023, 05:00 (UTC) ~ November 23, 2023, 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

JERA Spray [/th] [th]

SIA Spray [/th] [/tr] [tr] [td]

TEMPLAR RUBY Spray [/td] [td]

BONE FEAR Spray [/td] [/tr] [tr] [td]

ROYAL KNIGHTS Spray [/td] [td]

STEEL LION Spray [/td] [/tr] [tr] [td]

DOGGEBI Spray [/td] [td]

CANYON ROSE Spray [/td] [/tr] [tr] [td]

AUTUMN 01 Spray [/td] [td]

NEONCITY Spray [/td] [/tr][/table]

October 26, 2023, 05:00 (UTC) ~ November 23, 2023, 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

JERA Calling Card [/th] [th]

SIA Calling Card [/th] [/tr] [tr] [td]

TEMPLAR Calling Card [/td] [td]

BONE FEAR Calling Card [/td] [/tr] [tr] [td]

ROYAL KNIGHTS Calling Card [/td] [td]

STEEL LION Calling Card [/td] [/tr] [tr] [td]

DOGGEBI Calling Card [/td] [td]

CANYON ROSE Calling Card [/td] [/tr] [tr] [td]

DEAD LEAVES Calling Card [/td] [td]

NEONCITY Calling Card [/td] [/tr][/table]