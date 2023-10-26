【赛季模式】Ver. 1026 Update 更新内容

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诸位东家，服务器兹定于2023年10月26日(周四）15:00开始停机更新，本次更新预计60-120分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。
常规优化：
* 1、所有霸道，鬼匠防具在丢弃在地面上后，都不再进包，而是直接像素图标；
- 2、优化【寻路人】声望奖励条件；
- 3、优化新手任务【摸金鬼方2/3】的任务目标；
- 4、破盒子奖励内容调整；
缺陷修复：
* 1、修复了霸道关卡死亡掉落丢失的问题；
- 2、修复关卡内击杀bot与玩家，无法正常获得经验的问题；
- 3、修复了新手任务中奖励镐子斧子重叠的问题；
- 4、修复了新霸道任务奖励没有提示的问题；
- 5、修复了六道气宗同门buff缺少内伤增伤效果的问题；
- 6、修复了不同难度下使用六道石碑效果没有变化的问题；
更新补偿：
《龙门客栈》10、《水浒传》*3
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