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江湖客栈-赛季模式【PVP】 update for 26 October 2023

【赛季模式】Ver. 1026 Update 更新内容

Share · View all patches · Build 12538850 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

诸位东家，服务器兹定于2023年10月26日(周四）15:00开始停机更新，本次更新预计60-120分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。

常规优化：

* 1、所有霸道，鬼匠防具在丢弃在地面上后，都不再进包，而是直接像素图标；
  • 2、优化【寻路人】声望奖励条件；
  • 3、优化新手任务【摸金鬼方2/3】的任务目标；
  • 4、破盒子奖励内容调整；

缺陷修复：

* 1、修复了霸道关卡死亡掉落丢失的问题；
  • 2、修复关卡内击杀bot与玩家，无法正常获得经验的问题；
  • 3、修复了新手任务中奖励镐子斧子重叠的问题；
  • 4、修复了新霸道任务奖励没有提示的问题；
  • 5、修复了六道气宗同门buff缺少内伤增伤效果的问题；
  • 6、修复了不同难度下使用六道石碑效果没有变化的问题；

更新补偿：

《龙门客栈》10、《水浒传》*3

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 1881611 Depot 1881611
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