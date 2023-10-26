【梦塔防S】10月26日停服维护公告

本期更新内容如下：
关卡
1、调整蛮荒牛技能，并于菜菜处设置补偿兑换包
2、开放77级玉佩合成
3、开放86级君主金色装备分解
4、战斗力称号道具和称号介绍显示属性加成
5、疯狂炼狱塔（炼狱塔战力需求减半）
封炎
1、夜行喵和暴*夜行喵攻击距离由0.8增加至1.2
2、大刀兵人口占用整体-1
3、坚守秘诀重做（开战时增加180护甲，每受到一次伤害减少1点，最多减少200点）
4、一级黄巾兵造价-5
5、马超攻击档位18降低至16
6、跷勇善战触发概率100%降低至80%
7、虎哮秘诀生命值加成由30%增加至50%
8、剑客的闪避率由10/13%提升至12/15%
9、攻城车造价整体降低40
10、弩三姐技能持续时间由1秒增加至2秒
11、火盾兵碎盾伤害由60/120降低至50/100
12、怨灵新增技能散播恐惧（如果击破了任意单位,下次攻击将对攻击目标周围半径1.5格内的最多
6个单位造成35%攻击力的伤害）
13、武僧生命值增加200/300
14、骑兵生命值减少150/300
15、冲锋光环闪避率增加2-5%（根据不同等级增加）
16、仙术士攻击力增加5/11
17、鬼影光环召唤的鬼影持续时间-0.2秒
18、树妖建造和升级造价各-10
19、弯刀建造造价+20，升级造价+10，生命值增加150/250
20、修复孟获召唤的萨满属性低于普通萨满的bug
21、霓裳云袖舞触发次数由15次降低为5次，半径由5格降低为3格
22、孙尚香OMG奋勇替换位游击战
23、太史慈OMG坚守秘诀替换为精兵猛将
24、关羽OMG奋勇替换为滔天威势
25、陆逊OMG惊雷启蛰，风雷咒替换为嗜血，抢粮令
26、张辽OMG风雷之击，无魇之噬，死亡增益，暴击，清心咒，雷暴替换为嗜血，魔王降世，久
经沙场，浴火，浴血狂暴，追命箭
27、夏侯惇OMG蛮夷血怒，舍身，怒火冲天替换为斩将，魔神吞噬，乘胜追击
系统
1、修复单人关卡-4困难拿不到s评分
2、修复29章扫荡没有掉落
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