【梦塔防S】10月26日停服维护公告

本期更新内容如下：

关卡

1、调整蛮荒牛技能，并于菜菜处设置补偿兑换包

2、开放77级玉佩合成

3、开放86级君主金色装备分解

4、战斗力称号道具和称号介绍显示属性加成

5、疯狂炼狱塔（炼狱塔战力需求减半）

封炎

1、夜行喵和暴*夜行喵攻击距离由0.8增加至1.2

2、大刀兵人口占用整体-1

3、坚守秘诀重做（开战时增加180护甲，每受到一次伤害减少1点，最多减少200点）

4、一级黄巾兵造价-5

5、马超攻击档位18降低至16

6、跷勇善战触发概率100%降低至80%

7、虎哮秘诀生命值加成由30%增加至50%

8、剑客的闪避率由10/13%提升至12/15%

9、攻城车造价整体降低40

10、弩三姐技能持续时间由1秒增加至2秒

11、火盾兵碎盾伤害由60/120降低至50/100

12、怨灵新增技能散播恐惧（如果击破了任意单位,下次攻击将对攻击目标周围半径1.5格内的最多

6个单位造成35%攻击力的伤害）

13、武僧生命值增加200/300

14、骑兵生命值减少150/300

15、冲锋光环闪避率增加2-5%（根据不同等级增加）

16、仙术士攻击力增加5/11

17、鬼影光环召唤的鬼影持续时间-0.2秒

18、树妖建造和升级造价各-10

19、弯刀建造造价+20，升级造价+10，生命值增加150/250

20、修复孟获召唤的萨满属性低于普通萨满的bug

21、霓裳云袖舞触发次数由15次降低为5次，半径由5格降低为3格

22、孙尚香OMG奋勇替换位游击战

23、太史慈OMG坚守秘诀替换为精兵猛将

24、关羽OMG奋勇替换为滔天威势

25、陆逊OMG惊雷启蛰，风雷咒替换为嗜血，抢粮令

26、张辽OMG风雷之击，无魇之噬，死亡增益，暴击，清心咒，雷暴替换为嗜血，魔王降世，久

经沙场，浴火，浴血狂暴，追命箭

27、夏侯惇OMG蛮夷血怒，舍身，怒火冲天替换为斩将，魔神吞噬，乘胜追击

系统

1、修复单人关卡-4困难拿不到s评分

2、修复29章扫荡没有掉落