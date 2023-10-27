0.50.11.12 版本更新公告

BETA: Swipe right on a game to open details. Leave feedback in Discord.
SteamDB has been running ad-free since 2012.
新的功能：
- 争霸模式增加《汉魂独守天山北》与《汉初设西域都护府》2个全新剧本
- 新增乌孙可玩派系
- 趋禄技能重置，在骑兵冲锋时，有概率能够返还冲锋点数
- 乌孙派系的养马费用-50%
- 新增争霸模式结束之后的通关结局画面
- 新增在剧情模式下通关后，可直接游玩《汉魂独守天山北》的剧本
优化内容：
- ECS可调出设置界面
- 游牧兵种名称优化
- 南疆地区的初始资源设定
修复BUG：
- 修复战斗结算界面只出现一次的问题
- 修复骑兵兵牌ICON异常的问题
- 修复不居征、广德、休模霸 几个将领在重置点数后，无法添点击天赋的问题。
- 修复将领天赋点能够变为负数的问题
- 修复将领的天赋树满了，无法下一回合的问题
- 修复读档之后敌人军队的头像异常的问题
- 修复读档后，剧情模式迷雾变为白色的问题
- 修复教程的左上角 视频播放器的层级问题
- 修复剧情文本出现在错误的地方的问题
- 修复准备阶段，部队拖动部署时，部队异常的问题
- 修复解决打开科技树界面之后，被按钮遮挡的问题
- 修复初设西域都护府的剧本，无法触发事件的问题
- 修复删除有人口的建筑，导致人口异常的问题
- 修复解锁的区划不建造建筑，读档再进来，会被重新锁住的问题
- 修复拆了后两个小人就彻底消失了，人口就对不上的问题
- 修复读档之后，人口增加进度被重置的问题
- 修复前三个剧本，过段时间之后将领丢失的问题
- 修复箭矢无法打到建筑接缝处的部队的问题
- 修复慰梨的初始部队是西域兵种的问题
- 修复解决争霸模式游戏结了之后，UI小概率异常的问题
- 修复下一回合卡柱的问题
- 修复远程部队对攻城城池伤害异常的问题
- 修复战后三选一选项异常的问题
Donate or contribute.
Changed files in this update