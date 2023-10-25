《后汉稽异录》V0.96更新

虽然说这个体量感觉可以算是大型更新，但是不能两个大版本号都是大更新，所以这仍然是中型更新x
没错，本次更新最大的成果是：终于可以开启创意工坊了！
上传工具一并打包到了游戏根目录下面，试着传了一个王基的老头像，上传至少是成功了。
天色已晚，睡觉，改天再写更新日志！
————2023/10/26—————
【版本号】V0.97
【剧情】重制了「天水之战（一）」。
【剧情】扩充了某些战场事件。
【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。
【平衡】增强了象兵的威力。
【平衡】增强了浮图弩骑的威力。
【平衡】调整了击退部分敌军后的战利品。
【平衡】「敉宁」难度下我军不会败退的特性将不会被陆逊抵消。
【平衡】下调了「敉宁」难度的难度。
【平衡】下调了「回天」系特性的效果。
【平衡】取消了发动「神工」特性时的经验值。
【功能】提高了校场征兵消耗的民心量。
【功能】重制了「神工」特性的效果。
【补完】更新了部分敌军的数值/职业/头像。
【补完】更新了部分职业的战斗动画。
【补完】更新了部分宝物。
【补完】更新了部分关卡地图。
【补完】更新了「音乐鉴赏」。
【补完】更新了所有BGM。
【补完】优化了弓骑兵的战斗动画。
【补完】增添了部分可转职的兵种。
弓兵新增转职：游侠弓兵。
高阶弓骑兵新增转职：浮图弩骑。
*调整了弓兵、高阶弓骑兵的转职树。
【补完】【MOD包】增加了替换头像文件的功能。
【补完】【MOD包】初步接入创意工坊。
【补完】【MOD包】补全头像。
【补完】重绘了部分人物的头像。
【补完】重绘了部分武器的图像。
【补完】补全了部分事典列传。
【补完】调整了教程的内容。
【补完】调整了简易教程的内容。
【修正】修正了音乐鉴赏未收录某些BGM的错误。
【修正】修正了敢死矛骑可能不显示动画的错误。
【修正】修正了部分敌军败退对话异常的错误。
【修正】修正了「成都攻略战」友军未正确行动的错误。
【修正】修正了「伤寒杂病论」效果显示异常的错误。
【修正】修正了「神工」特性未正常触发的错误。
【修正】修正了「监统三军」成就可能未正常解锁的错误。
【修正】修正了部分错字。
Changed files in this update