《古剑奇谭网络版 海外版》10月26日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年10月26日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次例行维护，更新内容如下：

☆商城更新

全新异兽飞行坐骑上架！

全新坐骑【琼霜寅客】上架通宝商城



【琼霜寅客】相传是某座山巅的千年寒雪得灵力造化而生的仙家异兽。凌岳风雷鼓，阴崖雪未皑。万山同一震，日月霍然开。

全新坐骑【殷雷天君】上架积分商城



【殷雷天君】相传是某座山巅自烈烈风雷中灵力激荡催生的仙家异兽。凌岳风雷鼓，阴崖雪未皑。万山同一震，日月霍然开。

琼霜寅客与殷雷天君在飞翔之时会振开双翼，彼时羽翼上附有灼光与雷鸣，所到之处皆伴有寒风与震雷，喜欢的仙家弟子可不要错过了哦！

【舒羽展翎】商城外观主题活动开启！

【礼包·舒羽展翎】限时上架通宝商城



10月26日6时~11月23日6时，【礼包·舒羽展翎】限时售卖，礼包内含动态头衔·舒羽展翎、挂饰·巨雏壳、照影·圆蛋仔、照影·圆雀仔、照影·圆燕仔、时晶*2。

热卖好物返场



10月26日6时~11月09日6时，金发【明曦载曜】限时返场通宝商城；

10月26日6时~11月23日6时，坐骑【傲雪霜翎】、【玄栎乌羽】限时返场通宝商城；

10月26日6时~11月23日6时，挂饰【司夜雪鸮】限时返场积分商城。

主题外观限时折扣&时晶兑换开启



折扣优惠时间：10月26日6时~11月23日6时

通宝商城限时折扣商品：【苍鹭】【忆鸾歌】【山河锦】系列外装、披风【焕映宵辉】【半簇朝霞】【层染夕晖】【浅酌清曙】、披风【玄枭神绶】【煜凰天冕】、坐骑【鸣岐仙凤】【赤羽惊霄】【丹歌画影】、挂饰【酉日金乌】。

时晶兑换时间：10月26日6时~11月23日6时

开启时晶兑换的商品：【苍鹭】【忆鸾歌】【山河锦】系列外装、披风【焕映宵辉】【半簇朝霞】【层染夕晖】【浅酌清曙】、披风【玄枭神绶】【煜凰天冕】、坐骑【鸣岐仙凤】【赤羽惊霄】【丹歌画影】、挂饰【酉日金乌】。

☆活动更新

【舒羽展翎】惜时令活动开启

博物学者在游历途中，常将见到的风土人情以留影载册的形式记录下来，并将这些珍贵的影像记录大方赠予上进勤学的弟子，以资向学之人，扬勤学之风。

活动时间：10月26日6时~11月23日6时

活动期间，每周依次开放一轮任务，共四轮。完成任意含有惜时令奖励的任务均可增加活动进度，累计获取惜时令达目标数量，即可完成任务，进入下一轮。本活动的任务完成状态为账号共享。

完成活动任务可获得全新限时奖励：【头像·乌溜溜】、【动态头像框·绒羽初成】、【雏雀】系列表情包。



【金番瓜盛筵】活动开启

枫叶渐红，秋意愈浓，长安胡人区的哈勒维恩近日越发忙碌，似乎是在筹备什么宴会的时候遇到了一点麻烦，赶紧去看看吧。



☆秘境调整

“玉轮铃音”版本秘境开启：

四象幻域·肃纪坛、四象幻域·幻剑古祠的【豪侠】难度将在2023年10月29日中午12时开启。

“玉轮铃音”版本秘境开启预告：

四象幻域·昔年殿、四象幻域·共工九印的【豪侠】难度将在2023年11月5日中午12时开启。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年10月26日