【赛季模式】Ver.1025 Uudate 更新内容

诸位东家，服务器兹定于2023年10月25日(周三）12:10开始停机更新，本次更新预计120-150分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。
新增内容：
* 1、玉髓及精魄掉落先行实装，现在有低概率在所有霸道bot身上获得其对应的玉髓及精魄。（镶嵌系统及鬼匠全部系统将于下个版本实装）
常规优化：
* 1、优化调整了新手任务流程，改善新人玩家的入门体验；
- 2、修改了特性胆小如鼠的效果，现在不再限制该特性进入任何地图，同时优化了胆小如鼠的效果文本描述；
- 3、师徒任务相关奖励中的通天钥、天地人丹全部替换为仿品；
- 4、提升了特性【霹雳火命】的效果——原先的五行伤害从10~20，提升至50~100，并修改了对应的文本描述；
- 5、黑月关卡的门票从10张降低为5张；
- 6、新增了五行特性可获取经验的关卡，并修改了对应的文本描述；
- 7、新增通天匣开启音效；
- 8、私聊提示表现优化：未处于私聊窗口时收到私聊会有红点闪烁提示，未打开聊天窗口时收到私聊会自动弹出窗口；
- 9、选择关卡界面，霸道和侠道的位置交换，进入界面默认选择霸道关卡；
- 10、优化调整了六道试炼中同门buff效果；
- 11、增加六道试炼下一波功能，可以提前召唤下一波怪；
- 12、降低了伐木技法和采矿技法升级所需的经验。
缺陷修复
：
* 1、修复了部分激活了奇经八脉的角色血量上限异常的问题（摆摊上架下架恢复）；
- 2、修复了进阶破魔外功技能展示动图不存在的问题；
- 3、修复了通关六道有时不开放下一难度的问题；
- 4、修复了六道中bot队友身上的流血在死亡后不会清除的问题；
- 5、修复了装备详情词条的天地人图标显示异常修复的问题；
- 6、修复了部分兵器的操作列表显示异常的问题。
Changed files in this update