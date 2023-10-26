1.1.0 重大更新-新增香薰园、协会福利

各位虫友好，

感谢各位对游戏的支持，我们本次更新带来了全新系统——香薰园和协会福利！

香薰园让大家遇到好蟋蟀可以尽快催熟，说不定就是陪你征战沙场一代大将。再也不用担心培养时间不足而遗憾错过好苗子。

协会福利则会在后续的周目中获得各种加成，相当于从此前的通关中继承到更多东西！

另外我们也有个喜讯跟各位分享——那就是我们得到了GWB腾讯独立游戏大奖赛的金奖和最具复玩价值奖！

能得到这样的奖项实在是非常惊喜，非常高兴我们的小蟋蟀能闯出这样的大名堂！所以同期我们也开启了游戏的限时折扣，即日起至10/31日，游戏九折优惠中！

另外还有各种优化和更新。另外，游戏目前也正在限时折扣中，如果各位喜欢我们的游戏，欢迎安利朋友一起来电子斗蛐蛐！

我们未来也会定期进行内容更新，请大家不要错过！

新增内容：

1、新增香薰园玩法，可以催熟蟋蟀；

2、新增协会福利系统，重开一局能继承到更多东西；

3、新增武将名的后缀机制，可以加后缀也可以不加；

4、新增逆转/被逆转的统计；

5、新增郊外事件“佳虫换香”，虫师七段后在第十个虫季出现。

细节优化

1、微调战斗动画的播放速度，总体而言战斗动画加快了；

2、捕捉三尾玩法中，拖动虫友去捉时，一旦捕捉有效，则对应色块会带闪动效果；

3、功虫铃房中的功虫列表的分数，由胜负场次改为纳雌的数量统计；

4、微调日常捉蟋蟀的声波特效，大小固定；

5、优化联赛中虫友选功虫的标准；

6、增加通关时选最强蟋蟀的对战次数，让最强蟋蟀的评选更客观；

7、新增捉三尾时自动选择之前选过的队友的功能；

8、升段失败后，允许当天重考；

9、在战斗记录中加上防御技能具体抵御了多少伤害的显示。

数值调整：

1、提高了进化诱发事件在虫师段位提高后的出现几率。

2、微调了字号联赛在高级别时的强度。

3、新增一批新手期的任务。

4、略为提升农名工、老大娘、撬子手、大婶子的蟋蟀强度。

5、略为提升联赛的交战蟋蟀的强度，并同步提升虫友培养功虫的能力，让虫友发挥更大的作用。

修复bug：

1、修复删除蟋蟀时偶尔会把当前蟋蟀重置为第一只的bug；

2、修复结交虫友时，品种特长的“（已有）”显示不对的bug；

3、修复手动纳雌时，右侧的功虫名称没有即时刷新的bug；

4、修复橙色武将名被修改后，传奇武将榜中的次数统计未扣除的bug；

5、修复八败进补后的结果统计中档次显示不对的bug；

6、修复100%回赠的次数耗尽后，回赠按钮还可能变绿的bug；

7、修复一次捉到多只蟋蟀时只弹出一只蟋蟀的窗口的bug；

8、修复铃房中三尾的效果有时不生效的bug；

9、修复天梯挑战时击败第三名后第一名会隐藏的bug；

10、修复进化诱发偶尔会超过6次的bug；

11、修复找人代捉三尾时可以重复获得三尾的bug；

12、修复八大属性全超后再提升时，出现的提示有错误的bug；

13、修复升段失败后触发的教学会卡住的bug；

14、修复洗虫时默认选择的蟋蟀有时有问题的bug；

15、修复初始进化期为0时进化次数有问题的bug；

16、修复草师训练营中未屏蔽功虫中的绣花针的bug。

后续更新计划：



如果你有任何关于游戏的建议或者反馈，欢迎通过以下方式告诉我们：