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国際指定怪異124号 東京廃村 update for 21 October 2023

23/10/21　難易度の下方修正、不具合修正

Share · View all patches · Build 12498531 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

・「でいどの墓守」が隊員の位置を知る頻度が大幅に減少しました。
・遺体の発掘作業の所要時間が90秒から60秒になりました。
・横浜廃村、品川廃村の出現怪異が削減されました。

・アイテムを持っていない状態でアイテムが配置されていないドーグオキナを調べると起こる不具合を修正しました。
・チュートリアルが二重に起動するとフリーズする不具合を修正しました。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 2563161
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