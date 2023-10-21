23/10/21　難易度の下方修正、不具合修正

・「でいどの墓守」が隊員の位置を知る頻度が大幅に減少しました。
・遺体の発掘作業の所要時間が90秒から60秒になりました。
・横浜廃村、品川廃村の出現怪異が削減されました。
・アイテムを持っていない状態でアイテムが配置されていないドーグオキナを調べると起こる不具合を修正しました。
・チュートリアルが二重に起動するとフリーズする不具合を修正しました。
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・横浜廃村、品川廃村の出現怪異が削減されました。
・アイテムを持っていない状態でアイテムが配置されていないドーグオキナを調べると起こる不具合を修正しました。
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