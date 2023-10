Update 20.10.23

Hello, everyone!

Thank you for playing our game. We have worked day and night to make it in time. But several pesky bugs managed to pass trough our defense. We have fixed most serious issues that blocked player progress and fixed Steam achievements. And we keep reading your messages and feedback. Thank you!

FIXED:

Black screen during transitions Mark of Berserker was reducing damage instead of increasing it Death Count Achievement didn't show the value on the message board Fixes in texts The text of the video subtitles did not match the sound Recruit's Ultimate ability sound fix UI fixes on the notice board Missing Character on the beach after death Achievements not fulfilled in Steam

Всем привет!

Спасибо, что играете в нашу игру. Мы работали день и ночь, чтобы успеть вовремя. Но нескольким надоедливым ошибкам удалось обойти нашу защиту. Мы исправили наиболее серьезные проблемы, которые блокировали прогресс игрока, и исправили достижения Steam. Мы продолжаем читать ваши сообщения и отзывы. Спасибо!

Исправления: