2023年10月20日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
剧本调整
●190剧本新增陈温势力（需重新开启剧本）
●190剧本新增臧霸势力（需重新开启剧本）
●调整韩馥势力领地范围（需重新开启剧本）
功能优化和修复
●修复了城市武将排序错误
●修改了夏口附近的江面地图
●城市建筑界面修改了展示样式
●修复了贼寇也会宣战的问题
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
2023年10月20日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
剧本调整
●190剧本新增陈温势力（需重新开启剧本）
●190剧本新增臧霸势力（需重新开启剧本）
●调整韩馥势力领地范围（需重新开启剧本）
功能优化和修复
●修复了城市武将排序错误
●修改了夏口附近的江面地图
●城市建筑界面修改了展示样式
●修复了贼寇也会宣战的问题
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update