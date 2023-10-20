2023年10月20日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

剧本调整

●190剧本新增陈温势力（需重新开启剧本）

●190剧本新增臧霸势力（需重新开启剧本）

●调整韩馥势力领地范围（需重新开启剧本）

功能优化和修复

●修复了城市武将排序错误

●修改了夏口附近的江面地图

●城市建筑界面修改了展示样式

●修复了贼寇也会宣战的问题