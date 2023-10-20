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风林火山 Playtest update for 20 October 2023

2023年10月20日版本更新说明

Share · View all patches · Build 12492990 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2023年10月20日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

剧本调整
●190剧本新增陈温势力（需重新开启剧本）
●190剧本新增臧霸势力（需重新开启剧本）
●调整韩馥势力领地范围（需重新开启剧本）

功能优化和修复
●修复了城市武将排序错误
●修改了夏口附近的江面地图
●城市建筑界面修改了展示样式
●修复了贼寇也会宣战的问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2341832 Depot 2341832
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