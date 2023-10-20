 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

a guard walks into a tavern update for 20 October 2023

10月20日 开拓悬赏的修复

Share · View all patches · Build 12492966 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、修复了某些情况下开拓悬赏会重置为6级的悬赏的问题

（啊，这个bug确实很久了。为啥一直没修就是因为试过两次都看不懂当时的代码，改了后反而bug更多。这次终于智力巅峰水平看懂了。）

2、将开拓生成cd从4个月改回3个月了

我也不知道啥时候改的cd

3、将开拓悬赏的难度增加了

（因为开拓是提前给玩家测试开拓后的难度，所以难度太低的开拓没有意义）
（而且这开拓难度都是上次把开拓从4次改为3次后应该同步更改的，没想到没注意过这个问题）

Changed files in this update

a guard walks into a tavern Content Depot 1536471
  • Loading history…
一名卫兵走进了一间酒馆x32 Depot 1536472
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link