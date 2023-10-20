10月20日 开拓悬赏的修复

1、修复了某些情况下开拓悬赏会重置为6级的悬赏的问题

（啊，这个bug确实很久了。为啥一直没修就是因为试过两次都看不懂当时的代码，改了后反而bug更多。这次终于智力巅峰水平看懂了。）

2、将开拓生成cd从4个月改回3个月了

我也不知道啥时候改的cd

3、将开拓悬赏的难度增加了

（因为开拓是提前给玩家测试开拓后的难度，所以难度太低的开拓没有意义）

（而且这开拓难度都是上次把开拓从4次改为3次后应该同步更改的，没想到没注意过这个问题）