0.8.1.3.1020 更新内容如下：

1、冒险日志显示内容重置，现在会根据勇者出现、接取委托寻找房间、冒险互动、结束旅程四个核心内容按顺序依次进行显示，使勇者冒险的历程更加清晰

2、优化了勤奋之塔宿舍选择默认甜品的跳转逻辑

3、修复了读档后已经完成全部委托和心愿的勇者还会再随机找房间互动一次的问题

4、修复了部分老存档卡死的问题

5、修复了部分特殊情况下勇者的指派被打断的问题

6、修复了手动指派勇者回血没有买更好药剂的问题

7、修复了药剂店开启试验药剂后原本的回血药剂没给的问题

8、修复了更改视频设置时部分选项未重置的问题

9、修复了多国语言可能出现空名字的问题

10、修复了英雄在旅店内时，从方尖碑点击定位无效的问题