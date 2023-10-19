2023年10月19日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
武将系统
●修改了武将的属性面板显示UI
●武将数据底层调整，支持全新专长数据可以学习和锻炼
●有个随机武将按钮暂时存在于版本中，之后版本会修改和移除
功能优化和修复
●修复了190中查看家族事务会卡住的问题
●修复了维护费计算X3错误的问题
●修复了AI处决武将导致卡住的问题
●修复了县令头像消失问题
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2023年10月19日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
武将系统
●修改了武将的属性面板显示UI
●武将数据底层调整，支持全新专长数据可以学习和锻炼
●有个随机武将按钮暂时存在于版本中，之后版本会修改和移除
功能优化和修复
●修复了190中查看家族事务会卡住的问题
●修复了维护费计算X3错误的问题
●修复了AI处决武将导致卡住的问题
●修复了县令头像消失问题
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