【版本公告】飞将出阵战三英，武神吕布重新登场！

《召唤之王》新版本来啦！

《召唤之王》将于10月19日下午16：00停服更新，预计停服2小时。

更新内容/福利，还请主公往下看：

【英雄重做】：武神吕布登场！

战三英，飞将到！抛弃董卓军大将的指挥能力，“武神”吕布获得全新的专属技能：

战三英:吕布攻击任意敌方目标时，会同时对最靠前的另外两个相同品质的敌方将士也进行攻击

武神1:每次造成伤害时，自身攻击力永久+1，且攻击力每次获得提升时，每+1就恢复2点生命值

（注意：当主公使用技能或召唤能增加攻击力的将士出场，使得吕布增加攻击力时，吕布也能触发武神效果恢复生命值）

飞将:上场时，可以直接出现在除敌方登场区域以外的任何位置

这个技能不仅可以及时阻挡敌方大军的压制，也能直接跳入敌阵的空隙中，直接对敌方主公造成大量伤害！

冲关:移动力+1，对驻扎和驻守单位造成的伤害*3

凶徒2:登场时，对己方主公造成6点伤害

【新增功能】：个人对战回放/分享

新增个人战报功能，主公再也不怕错过自己的精彩对局啦！

功能入口看这里，点击左上角头像框进入角色界面后，点击【个人战报】即可进入。各位主公不仅可以随时观看你的战斗回放，还能将你的精彩操作分享到聊天频道中。多多分享你的亮眼时刻，让大家一起学习膜拜大神操作吧~

【功能优化】

1.修复时装的时限可能显示错误的问题；

2.达到12000杯后对战匹配取消杯数范围保护；

3.增加可修改阵容名称的功能；

4.优化特殊比赛玩法中卡组有与自身职业不一致的技能卡时的提示和自动操作；

5.调整后期机器人卡组强度，并在卡组中添加新卡。

