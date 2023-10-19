10月19号更新内容

本次更新内容
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安装包大小优化
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修复升级英雄、灵兽时，拖动条的错误问题
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四象斩在气血低于25%还能释放的问题
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部分UI界面的优化
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听书拖动条拉到底，会直接连续跳章节并报错的问题
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灵兽升级时，道具数量显示错误的问题
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精炼兵符后，包裹内的精炼符数量不正确的问题
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部分技能描述进行了优化
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安装包大小优化
修复升级英雄、灵兽时，拖动条的错误问题
四象斩在气血低于25%还能释放的问题
部分UI界面的优化
听书拖动条拉到底，会直接连续跳章节并报错的问题
灵兽升级时，道具数量显示错误的问题
精炼兵符后，包裹内的精炼符数量不正确的问题
部分技能描述进行了优化
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