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一梦封神 update for 19 October 2023

10月19号更新内容

Share · View all patches · Build 12477885 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次更新内容

  1. 安装包大小优化

  2. 修复升级英雄、灵兽时，拖动条的错误问题

  3. 四象斩在气血低于25%还能释放的问题

  4. 部分UI界面的优化

  5. 听书拖动条拉到底，会直接连续跳章节并报错的问题

  6. 灵兽升级时，道具数量显示错误的问题

  7. 精炼兵符后，包裹内的精炼符数量不正确的问题

  8. 部分技能描述进行了优化

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 2555971
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