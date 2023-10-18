千呼万唤始出来，《篝火与尾巴》新PVE模式“月盈镇历险”今天正式上线！
因为目前还在寻找发行商的过程中，很多小伙伴反映匹配不到玩家，所以我们集中了一段时间先赶出来一个自己可以玩，联机也可以玩的PVE模式“月盈镇历险”，先供玩家游玩，我们也在听取玩家们的意见反馈，如果大家反馈不错，我们就把这个模式长线做下去，如果大家觉得不好，我们也就当作一个节日的附属玩法送给大家！
OK！接下来是揭晓面纱的时候了！
新的地图：月盈镇
新的玩法：第三人称动作射击+类幸存者玩法+RPG任务
故事篇章正式开启！
全新boss正式登场
其实熟悉游戏的大家一眼可以看出我们是借鉴了《吸血鬼幸存者》的游戏模式，加上《篝火与尾巴》的动作系统衍生出来的游戏玩法，加上武器选择和地图道具设计，让整个类幸存者游戏不再依附在平面的移动攻击中！
而且这一次我们不要脸的绑架了好的cgv给我们做了故事的配音，小伙伴们一定要带上耳机听他们是怎么在“月盈镇历险”的！！
这就是本次我们更新的内容，希望大家可以花点时间感受一下，有什么意见一定要提给我们呦！
篝火与尾巴 update for 18 October 2023
月盈镇历险 上线啦！
千呼万唤始出来，《篝火与尾巴》新PVE模式“月盈镇历险”今天正式上线！
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