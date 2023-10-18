2023年10月18日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。本次更新对游戏进行了大幅度的调整，旧存档应该不能读取和使用，请各位主公谅解。
剧本新内容
●开放190年反董卓联盟剧本，更换了新的大地图，重新划分了势力范围
●剧本底层调整了数据结构，可以适用大量剧本和后期自制
●重新优化了剧本事件编辑器，使得后期可以编辑各复杂的历史剧本故事
游戏基础结构调整
●粮食属性调整为保存在城市体系，产出的粮食属于城市
●金钱还是保持属于中央国库所有
●出阵军团需要选择携带粮草才能出阵
战斗系统调整
●修复了战斗内城防部队士气数值不正确，导致无伤害的问题
●城防弓箭手和箭塔单位攻击计算从城防值修改为城镇等级，最大6级
武将重要调整
●修正和补充了251剧本里所有武将的家族、兄弟等关系数据
●修正和补充了190剧本里所有武将的家族、兄弟等关系数据
城市系统调整
●移除了城市的附属吏级官员系统
●移除了商业度和农业度的数据计算和游戏设定
●所有产值来自于郡城的建筑，县城会根据自身特色自带资源产出，升级县城等级也可以提升产出
●修改了所有郡城建筑物的类型和效果
●大型郡城现在可以最大建造8个建筑物了
军团体系
●新增点选移动远处显示回合显示
●军团行军可以切换状态，分别为正常、强行军和扎营
➢行军状态：正常
1：可以主动发起战争
2：地形消耗行动力正常
3：粮食消耗正常
4：无法组建军械
5：军团视野正常
➢行军状态：强行军
1：无法主动发起战争
2：地形消耗行动力减少30%
3：粮食消耗增加30%
4：无法组建军械
5：军团视野减少1
➢行军状态：扎营
1：无法主动发起战争
2：无法行军
3：粮食消耗减少20%
4：军团视野正常
5：可以组建军械
势力系统
●攻击未宣战的势力，新增宣战流程和状态
●优化势力AI，会进行宣战的思考
城市指令体系
●城市征兵、修筑、建设可以同时派遣多名武将一起合作执行，效果按照多名武将的数值之和来计算（后续版本会加入羁绊共力效果）
●城市扩建、征兵、修筑、建设只能派遣本城的武将执行
功能优化和修复
●大幅度底层优化界面和数据交互卡顿
●大幅度优化了缩放地图的效率
●调整了城市的按钮UI显示
●修复了县城/关隘治安失效的问题
●修复了地图滇池附近一块无法行走的区域
●征兵和修正执行后增加了无法执行的灰色判断
●修复了可以任免俘虏官职的问题
●任务移除了粮草奖励
●调整每名武将每回合只能奖赏一次
●民乱包装修改为匪乱，判断条件为治安为0
●每个城市征兵行为治安低于20不能使用
●修复了结婚使用的TIPS样式
●修改治安计算，治安低于60开始获得一个减少人口增加的DEBUFF，最高60%
●修复了军械价格的显示错误
●不再攻城时候直接购买军械，修改为军团中状态组建
Changed files in this update