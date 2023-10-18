2023年10月18日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。本次更新对游戏进行了大幅度的调整，旧存档应该不能读取和使用，请各位主公谅解。

剧本新内容

●开放190年反董卓联盟剧本，更换了新的大地图，重新划分了势力范围

●剧本底层调整了数据结构，可以适用大量剧本和后期自制

●重新优化了剧本事件编辑器，使得后期可以编辑各复杂的历史剧本故事

游戏基础结构调整

●粮食属性调整为保存在城市体系，产出的粮食属于城市

●金钱还是保持属于中央国库所有

●出阵军团需要选择携带粮草才能出阵

战斗系统调整

●修复了战斗内城防部队士气数值不正确，导致无伤害的问题

●城防弓箭手和箭塔单位攻击计算从城防值修改为城镇等级，最大6级

武将重要调整

●修正和补充了251剧本里所有武将的家族、兄弟等关系数据

●修正和补充了190剧本里所有武将的家族、兄弟等关系数据

城市系统调整

●移除了城市的附属吏级官员系统

●移除了商业度和农业度的数据计算和游戏设定

●所有产值来自于郡城的建筑，县城会根据自身特色自带资源产出，升级县城等级也可以提升产出

●修改了所有郡城建筑物的类型和效果

●大型郡城现在可以最大建造8个建筑物了

军团体系

●新增点选移动远处显示回合显示

●军团行军可以切换状态，分别为正常、强行军和扎营

➢行军状态：正常

1：可以主动发起战争

2：地形消耗行动力正常

3：粮食消耗正常

4：无法组建军械

5：军团视野正常

➢行军状态：强行军

1：无法主动发起战争

2：地形消耗行动力减少30%

3：粮食消耗增加30%

4：无法组建军械

5：军团视野减少1

➢行军状态：扎营

1：无法主动发起战争

2：无法行军

3：粮食消耗减少20%

4：军团视野正常

5：可以组建军械

势力系统

●攻击未宣战的势力，新增宣战流程和状态

●优化势力AI，会进行宣战的思考

城市指令体系

●城市征兵、修筑、建设可以同时派遣多名武将一起合作执行，效果按照多名武将的数值之和来计算（后续版本会加入羁绊共力效果）

●城市扩建、征兵、修筑、建设只能派遣本城的武将执行

功能优化和修复

●大幅度底层优化界面和数据交互卡顿

●大幅度优化了缩放地图的效率

●调整了城市的按钮UI显示

●修复了县城/关隘治安失效的问题

●修复了地图滇池附近一块无法行走的区域

●征兵和修正执行后增加了无法执行的灰色判断

●修复了可以任免俘虏官职的问题

●任务移除了粮草奖励

●调整每名武将每回合只能奖赏一次

●民乱包装修改为匪乱，判断条件为治安为0

●每个城市征兵行为治安低于20不能使用

●修复了结婚使用的TIPS样式

●修改治安计算，治安低于60开始获得一个减少人口增加的DEBUFF，最高60%

●修复了军械价格的显示错误

●不再攻城时候直接购买军械，修改为军团中状态组建