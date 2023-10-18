写在“大型科幻爱情片”发售之前

不管是不是科幻爱情片，《完蛋！我被美女包围了！》，都将要在北京时间2023年10月18日12时正式发售了。历时1年多的筹备、拍摄、制作，终于可以说出“完结撒花”！

不管大家看到的试玩版内容有多“离谱”“短小”，我希望大家都不要被前期荒诞的剧情所迷惑，生活本就存在诸多荒诞，而爱情就是在无数荒诞的选项中，筛出最纯粹的那个。

同时，正因为有大家对这款游戏试玩版的下载、尝试、批评、指正，也让我们有了更多人看到的机会，在此由衷感谢大家，早安、午安、晚安。

聊聊游戏

很多年前，看完《天堂向左，深圳向右》小说的时候，给我的第一感受是：我们身边总是充盈着各种诱惑，但是真正爱着我们的人，我们似乎永远都没那么在乎。直到最后发现才懊悔，试图弥补，可并不是所有的事情都能够“亡羊补牢”“来者可追”，而爱人也没有义务欣然接受，和好如初。

如同《完蛋！我被美女包围了！》，我们在试玩版的内容中，男主“顾易”与前三位女主荒诞的相识开场一样，我们都有过与某人接近梦幻甜美的相识开局，而在逐步深入的了解后，生活的琐碎与现实的荒诞都将我们推到一个选无可选的宿命之中。

但游戏的魅力在于可以返回重来，在一个个平行世界，面对诸多不确定的选项，选择不同的结局，感受不同的人生宿命。于是我们在22年制作了这部都市爱情互动游戏《完蛋！我被美女包围了！》。在游戏中，我们没有物哀，我们也没有刻意魔幻；我们没有莎式悲剧，我们也没有刻意玩尬；我们没有“创意工坊”，我们也没有“解锁可冲”。我们有的只是在平淡之余，给所有玩了的朋友在将近十个小时的故事里，如喝了杯奶茶，如看了场电影，快乐下，放松下，吐槽下，小憩下，仅此而已。

在此有个小提示，游戏中女孩对应的色彩，游戏中表现的性格，资料中的星座，都有助于我们了解与她们的交流方式，一些看似“莫名其妙”的剧情也都有其自圆其说的理由。这些都会对隐藏剧情的打开有些许帮助，希望喜欢的朋友可以逐步探索。草蛇灰线，万事皆有缘由。

说说计划

从我们在天津拍摄的时候算起，经历了口罩，经历了居家，经历了绿码上班。当时在想，成本还能回来吗？难了，为爱发电吧。所以我们从定价，到发行预算都能少则少，在真人互动游戏，动辄六七十，高的上百块的市场环境下，我们依旧选择四十二元的定价。只希望有更多的人能喜欢，这个“又土又嗨”的、并不完美的都市爱情故事。

经过新品节试玩，我们会优先处理一些游戏内的bug以及海外玩家的加速节点问题，因为我们游戏需要全程联网，国内开加速器的话，会定义为海外用户，为了确保玩家在游戏时不受网络影响，我们在德国、美国西海岸和东南亚都放了加速节点（又一笔开销）。技术小哥的建议是，咱们大陆用户在玩这款游戏的时候，可以不开加速器。开了也没所谓，我们尽可能避免断网问题的发生。

再次，就是对游戏的进一步优化，UE的优化，英文版对话上的优化。总之还挺多事情做的，后面有机会一一拆解说明吧。

鸣谢时间

这几天我们也看到很多头部主机区的主播大佬玩了我们的试玩版（我们已然没预算请他们恰饭了，只希望以后能给他们带来更多的直播效果吧，尬是尬了点，互动性挺好的。），在此制作组全体起立，鞠躬致谢。所有批评建议，我们都收到了，在人力物力允许的情况下，我们会去完善这款游戏。 （作为女流某酷时期的忠实观众，很能理解她说游戏制作略糙，但这是另外一个故事了。）

我们也通过朋友尝试在一些地方进行传播，但遭到了无情的限流，55555。还好，靠朋友们的口口相传，和很多UP主、媒体、自媒体的推荐，最重要是我们热心玩家群体的传播扩散，让更多玩家了解到了我们的游戏（但我们不是亚洲之子的翻版，我们不刑），在此制作组全体起立，向衣食父母的玩家们鞠躬致谢。（卖多少套无所谓，态度先到位，江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。）

对了，游戏里的所有道具，均是剧情需要，没有任何恰饭，我们团队尝试过聊聊合作，但都石沉大海，再无下文，也是一段心酸的往事。

最后，感谢所有演职人员、前后期工作人员的辛苦付出，去年十月的天津滨海，还是有点冷的。