补丁v.1.1.195 和 补丁 v.1.1.193

补丁v.1.1.195

版本附注



各位持灯者们好,

让我们再用一个补丁更新来结束这个紧张的周末！

在评估了玩家和媒体人的所有游戏评论后，我们筛选出了那些具有建设性的反馈评论，并将在未来几天开始陆续实施改进。

本补丁主要侧重于改进游戏的平衡问题，并包括上面描述反馈的一些调整。

Sentry 报错工具

感谢玩家的报错（请继续点击发送按钮！），另一个闪退问题已经解决。

已修复了当敌人在互相提醒对方玩家存在时可能发生的闪退。

AI

朝圣者的栖息地的“狙击手”的瞄准能力已得到修改。现在，当目标距离超过 15 米时，他们很有可能错失射击。

平衡

在注意到玩家们经常忽视状态效果阻力环和符文后，我们决定给予其明显的效果提升，使它们更具竞争力，并将其纳入一些构建中。

略微增加了单手大剑前锋重击的第二击伤害，以与其稍慢的动画相匹配。

任务

• 已修复在满足适当的任务要求之前可交互 NPC 尸体的可能。

• 修改了“移动商人”，出售2份奴隶猎人匕首，鼓励玩家探索双刀双持的姿势，这种姿势可能会稍微被压倒，并且未来可能会受到削弱。

其他

• 一些可投掷物品已经过调整，以消除相机碰撞特性，防止意外的被“放大”。

• 多种语言的“攻击力”文本溢出问题已得到解决，包括法语、意大利语、巴西葡萄牙语和西班牙语。

• 寒冷诅咒封地的流动播放音量问题已得到解决，以防止玩家在地图未完全加载时掉入虚空，特别是对于像 Auteru 这样的玩家。

愿吾辈行于光明。

本帖中的虚拟照片由 Gwyn_VP 提供 - 使用游戏内 的3D 照片模式创建。

补丁 v.1.1.193

版本附注



各位持灯者们好,

新补丁现已推出。感谢我们充满热情和敬业的开发团队，正全心致力于改进您的游戏体验，。

感谢通过“ Sentry”向我们发送闪退报告的玩家，如后续仍遇到闪退，请仍单击闪退报告器上的“发送”。

Sentry报错工具

我们在今天的补丁中修复的四个闪退是直接来自 Sentry 的报错：

• 已解决主机人持有特定物品时可能发生的闪退问题。

• 已解决敌方 AI 在瞄准玩家并横向移动时可能发生的闪退问题。

• 已修复了在使用影界出口点时，在特定情况生成可破坏粒子时可能发生的闪退。

• 已修复连接灵魂及其受害者的蔓须时可能发生的罕见闪退。

PSO计算闪退

关于在初始加载屏时遇到的闪退，我们正与 EPIC Games协商永久修复的办法。与此同时，感谢玩家MitoGouken发现的另一种解决办法:

前往"X:\Steam\steamapps\common\The Lords of the Fallen" 右击 "LOTF2.exe" – 点击“属性” 前往“Compatibility（兼容性）” 选项 激活 compatibility with Windows 8 （与Windows 8的兼容性） 取消“ fullscreen optimizations” （全屏优化） “Run this program as an administrator” （以管理员身份运行该程序）

此方法比之前提供的的临时解决方案更好，因为它仍然使用预编译的着色器，确保您在进入新的生物群落时不会遇到微卡顿。我们建议首先尝试此解决方法，如若无效，那您仍可以添加“-nopsos”来访问游戏。

DLSS 帧生成手动激活

昨天，我们在全球范围内停用了 DLSS 帧生成技术，因为我们从 Sentry报告中发现 DLSS 帧生成是导致绝大多数 40 系列 GPU 持有者出现闪退的主要原因之一。

然而，一些社区玩家要求我们重新激活它，因为没有遇到闪退问题并且更喜欢它提供的高帧速率。

虽然我们在问题完全解决之前不会默认激活它，但如果您愿意，这里介绍一种手动激活它的方法，只需添加启动选项“-DLSSFG”即可 （如图所示）

自动设置调整

• 现默认带垂直同步的窗口全屏模式。

• 自动设置按钮现在会将游戏设置为窗口全屏并激活垂直同步。

其他修复

• 已修复从后面攻击敌人有时不会造成额外伤害的问题。

• 已修复USteamUtilsSubsystem 中几起罕见的闪退问题，发生在 Steam 关闭时但游戏仍在继续。

虚拟摄影师

感谢 玩家GwynVP，她使用我们游戏的 “3D 照片模式”创建了令人惊叹的虚拟摄影。在此我们特别露出她的艺术作品，同时这些照片也出现在游戏启动屏幕时。 欢迎点击查看她Twitter 账户进行更多作品的欣赏。







https://store.steampowered.com/app/1501750/Lords_of_the_Fallen?snr=1_5_9_