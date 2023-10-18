一、增加“陷阱”军事建筑以及“陷阱”玩法；
二、自创武将增加【护主】特性：自身位于己方君主周围一圈范围内时，使其受到的所有伤害降低。
三、赵云、典韦、许褚、曹洪、周泰、周仓、祖茂增加【护主*】特性：只对特定主公有效。
四、新增武将：贺齐、黄崇、夏侯涓；
五、优化武将【徐荣】属性及特性：
优化前：统80武78智59政45
优化后：统87武80智72政45
增加【残忍】特性：极易处决俘虏
增加【兵势·极】特性：【统】属性一定程度增强武将所带部队攻击、反击和战法的伤害。
六、张飞、乐进增加【兵势·极】特性
七、修复部队经过“港”口上岸时可能存在的“船”转化延迟的问题；
八、更新部分武将立绘；
九、修复其他已知问题；
逐鹿 update for 18 October 2023
1.8.14
一、增加“陷阱”军事建筑以及“陷阱”玩法；
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