小心更新补丁20231013 ver3.0.9-DY+

1、死亡复活时间减少为30分钟，注意得开着游戏才会推进这个时间
2、修复探索时出现掉落物后会左右横跳的BUG
3、修复双击传送点会报错闪退的BUG
4、探索状态下，低体力进入自动睡眠，然后睡醒后会自动恢复探索状态
5、探索中的拾取距离增加到10
i、狂点抖动的灌木丛会报错闪退的BUG有待确认复现
i2、切换地图时有概率坐标错误的BUG有待确认复现
i3、地图上的刷新点会无视距离刷新的设定有待修改
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1、死亡复活时间减少为30分钟，注意得开着游戏才会推进这个时间
2、修复探索时出现掉落物后会左右横跳的BUG
3、修复双击传送点会报错闪退的BUG
4、探索状态下，低体力进入自动睡眠，然后睡醒后会自动恢复探索状态
5、探索中的拾取距离增加到10
i、狂点抖动的灌木丛会报错闪退的BUG有待确认复现
i2、切换地图时有概率坐标错误的BUG有待确认复现
i3、地图上的刷新点会无视距离刷新的设定有待修改
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