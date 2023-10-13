《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.43版本更新公告

一．功能优化

1.优化了斗灵兽的特效

2.增加了宗门产出木头和石头的数量

3.减少了宗门职位晋升所需的贡献

4.优化了拍卖行中选择“跳过”时的速度

5.优化了拍卖行的流程

6.伐木和采集掉落量提升

7.优化了怪物素材的掉落概率

二．Bug修复

1.修复了采集和挖掘时间缩短错误的问题

2.修复了幡旗所需资质错误的问题