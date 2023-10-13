《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.43版本更新公告
一．功能优化
1.优化了斗灵兽的特效
2.增加了宗门产出木头和石头的数量
3.减少了宗门职位晋升所需的贡献
4.优化了拍卖行中选择“跳过”时的速度
5.优化了拍卖行的流程
6.伐木和采集掉落量提升
7.优化了怪物素材的掉落概率
二．Bug修复
1.修复了采集和挖掘时间缩短错误的问题
2.修复了幡旗所需资质错误的问题
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《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.43版本更新公告
一．功能优化
1.优化了斗灵兽的特效
2.增加了宗门产出木头和石头的数量
3.减少了宗门职位晋升所需的贡献
4.优化了拍卖行中选择“跳过”时的速度
5.优化了拍卖行的流程
6.伐木和采集掉落量提升
7.优化了怪物素材的掉落概率
二．Bug修复
1.修复了采集和挖掘时间缩短错误的问题
2.修复了幡旗所需资质错误的问题
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