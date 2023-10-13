 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

浮生箓2：九九行歌 update for 13 October 2023

《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.43版本更新公告

Share · View all patches · Build 12431074 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.43版本更新公告

一．功能优化
1.优化了斗灵兽的特效
2.增加了宗门产出木头和石头的数量
3.减少了宗门职位晋升所需的贡献
4.优化了拍卖行中选择“跳过”时的速度
5.优化了拍卖行的流程
6.伐木和采集掉落量提升
7.优化了怪物素材的掉落概率

二．Bug修复
1.修复了采集和挖掘时间缩短错误的问题
2.修复了幡旗所需资质错误的问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 1934081 Depot 1934081
  • Loading history…
SteamDB Unknown Depot 1934082 Depot 1934082
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link