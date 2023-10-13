0.8.1.2.1013 更新内容如下：
1、优化了勤奋之塔托管的功能，现在托管不再需要每个建筑手动点击
满足托管条件的建筑将默认开启托管，并迭代了界面的UI效果
2、优化了勇者的人物美术资源
3、新增了建筑永久科技激活时的特效
4、优化了存档文件储存格式，修复部分老存档读档后无法正常游玩的问题、存档丢失等问题。（若遇到老存档在此次更新后出现读取问题，请游戏内联系我们，并留下您的联系方式）
5、修复了部分特殊情况下除草坏档的问题
6、修复了手动指派勇者没有买更强装备的问题
7、修复了勇者耗尽行动力显示了重复日志的问题
8、修复了部分建筑建造时丢失资源的问题
噗噗的冒险乐园 update for 13 October 2023
0.8.1.2.1013 更新内容
0.8.1.2.1013 更新内容如下：
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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