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噗噗的冒险乐园 update for 13 October 2023

0.8.1.2.1013 更新内容

Share · View all patches · Build 12430830 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

0.8.1.2.1013 更新内容如下：
1、优化了勤奋之塔托管的功能，现在托管不再需要每个建筑手动点击
满足托管条件的建筑将默认开启托管，并迭代了界面的UI效果
2、优化了勇者的人物美术资源
3、新增了建筑永久科技激活时的特效
4、优化了存档文件储存格式，修复部分老存档读档后无法正常游玩的问题、存档丢失等问题。（若遇到老存档在此次更新后出现读取问题，请游戏内联系我们，并留下您的联系方式）
5、修复了部分特殊情况下除草坏档的问题
6、修复了手动指派勇者没有买更强装备的问题
7、修复了勇者耗尽行动力显示了重复日志的问题
8、修复了部分建筑建造时丢失资源的问题

Changed files in this update

噗噗的冒险乐园 Content Depot 1683381
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SteamDB Unknown Depot Depot 1683383
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