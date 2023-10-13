V0.4.03 Early Access 2023.10.13 更新

1.BUG修复

·修复完全无法造成异常状态的问题。

·修复 均衡战的专属天赋 升级+时效果未应用导致的问题。

·修复 '+x全部技能等级' 词缀未生效的问题。

·修复 敌人怪物在 眩晕和冰冻 异常状态下仍能施放技能的问题。

2.更新调整

·装备词缀筛选中 基础相关 选项下 新增 '+xx技能等级' 的选项。

·菜单装备界面 鼠标双击一键出售 新增 独特装备和套装 的出售选项。

·自动，主动和辅助技能等级标准上限由88级下调到66级，极限上限99级。

·驻地新增 查看角色全局装备的仓库箱，局内雕像木桩移至驻地，驻地内可以自由切换角色，角色获得调试状态，可用于伤害测试。

·今日新增1个口令。