1.BUG修复
·修复完全无法造成异常状态的问题。
·修复 均衡战的专属天赋 升级+时效果未应用导致的问题。
·修复 '+x全部技能等级' 词缀未生效的问题。
·修复 敌人怪物在 眩晕和冰冻 异常状态下仍能施放技能的问题。
2.更新调整
·装备词缀筛选中 基础相关 选项下 新增 '+xx技能等级' 的选项。
·菜单装备界面 鼠标双击一键出售 新增 独特装备和套装 的出售选项。
·自动，主动和辅助技能等级标准上限由88级下调到66级，极限上限99级。
·驻地新增 查看角色全局装备的仓库箱，局内雕像木桩移至驻地，驻地内可以自由切换角色，角色获得调试状态，可用于伤害测试。
·今日新增1个口令。
末卡未来 update for 13 October 2023
V0.4.03 Early Access 2023.10.13 更新
1.BUG修复
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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