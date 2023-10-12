尊敬的《英灵学院》玩家们：

经过先锋测试官经过15天的测试，为了提升游戏体验，我们将于10月12日进行一次更新。此次改版将包括以下内容：

新增内容：

1、每位英灵将会加入一个对应的三国人物名称，为游戏增添更多历史氛围。

2、学员和英灵的招募将新增刷新功能，让您更灵活地选择适合的成员。

3、战斗中将支持加速功能，提高游戏节奏感。

4、新增了按ESC键关闭窗口的功能，方便操作。

5、登录界面将根据季节和时间变化，呈现不同的场景，为您带来更丰富的视觉体验。

6、战前加载界面将新增一些提示信息，让您更清晰地了解即将进行的战斗。

7、解雇员工时将新增一个确认提示，避免误操作。

8、游戏将正式加入英文语言支持，让更多国际玩家共同畅玩。

9、房间界面现在支持WASD和方向键移动视角，让您更便捷地查看学院内部状态。

优化内容：

1、优化了学员传承的问题，确保学员培养流程的顺畅进行。

2、对学员泡泡提示的内容进行优化，让信息更加清晰明了。

3、提高了高阶学员的经验获取速度，让您更快地提升他们的实力。

4、若干其他小内容优化

5、解决若干小Bug

我们相信这次改版将为您带来更丰富、更愉快的游戏体验。感谢您一直以来对《英灵学院》的支持与厚爱！

祝您游戏愉快！

《英灵学院》团队 敬上