EA3.30test分支更新说明

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本

因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰

测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))

新功能:

更新第六章全部游戏内代码

体验优化:

优化了6-4(归并排序)的文字提示,描述更加精确

略微优化主界面交互与美术



意见与问题反馈/售后/交流群:570409322

