1.BUG修复
·修复在驻地铁匠铺打装备会暴毙的问题。
·修复分辨率调节导致部分UI元素坐标错位问题，重新启用分辨率设置。
·修复铁匠铺中 独特装备 重掷数值时 可能发生错误的问题。
·修复装备界面 高亮过滤选框 阻碍背包栏内装备的卖出按钮点击问题。
2.更新调整
·调整装备界面 双击装备的选项菜单UI，固定Y轴位置，防止背包栏左上角的高亮过滤选框的影响。
·驻地的神秘商人新增口令兑换和好评奖励功能。
·后续更新会不定期新增兑换口令,这些口令会隐藏在驻地的各个地方，需要点击寻找。
·今日新增2个口令。
末卡未来 update for 12 October 2023
V0.4.02 Early Access 2023.10.12 更新
1.BUG修复
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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