V0.4.02 Early Access 2023.10.12 更新

1.BUG修复

·修复在驻地铁匠铺打装备会暴毙的问题。

·修复分辨率调节导致部分UI元素坐标错位问题，重新启用分辨率设置。

·修复铁匠铺中 独特装备 重掷数值时 可能发生错误的问题。

·修复装备界面 高亮过滤选框 阻碍背包栏内装备的卖出按钮点击问题。

2.更新调整

·调整装备界面 双击装备的选项菜单UI，固定Y轴位置，防止背包栏左上角的高亮过滤选框的影响。

·驻地的神秘商人新增口令兑换和好评奖励功能。

·后续更新会不定期新增兑换口令,这些口令会隐藏在驻地的各个地方，需要点击寻找。

·今日新增2个口令。