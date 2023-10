Account Restrictions: Oct 11th, PDT

Share · View all patches · Build 12419119 · Last edited 12 October 2023 – 01:13:14 UTC by Wendy

Greetings from the Warhaven team!

We'd like to inform you about the actions taken regarding game violations up to this point.

The following list shows players whose gameplay or chat has been restricted

or whose usernames have been changed during our investigation.

Restriction Details

1. Accounts restricted (for 365 days)

[table]

[tr]

[td]Ac[/td]

[td]Dea**[/td]

[td]Hid[/td]

[td]Nic*[/td]

[td]Um[/td]

[td]辽东 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]acne***[/td]

[td]Dea[/td]

[td]hue[/td]

[td]Nov[/td]

[td]unknown****[/td]

[td]龍 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]AF[/td]

[td]Del[/td]

[td]Hyb[/td]

[td]Nryarl**[/td]

[td]Ur[/td]

[td]淩* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ak[/td]

[td]Dele**[/td]

[td]Hyd*[/td]

[td]nu[/td]

[td]Urah**[/td]

[td]摩羯 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Aki*[/td]

[td]Deus**[/td]

[td]II[/td]

[td]Obli**[/td]

[td]Vastwe**[/td]

[td]满洲骑* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ale*[/td]

[td]Devus***[/td]

[td]II[/td]

[td]Ol[/td]

[td]Ver[/td]

[td]梅 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]AlexCl****[/td]

[td]Dobyv*[/td]

[td]jail**[/td]

[td]Olo*[/td]

[td]vi[/td]

[td]无 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Alp[/td]

[td]Dov[/td]

[td]JAY[/td]

[td]OM[/td]

[td]vic[/td]

[td]问号 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Am[/td]

[td]Drago[/td]

[td]JCYPG[/td]

[td]oofbr[/td]

[td]Vigila**[/td]

[td]怀 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]AMO**[/td]

[td]drp[/td]

[td]Jee*[/td]

[td]ow[/td]

[td]Vo[/td]

[td]緋村 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Arka**[/td]

[td]Ea**[/td]

[td]JESUS***[/td]

[td]Pa[/td]

[td]vW[/td]

[td]查 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]ART**[/td]

[td]enc[/td]

[td]JIIIIII****[/td]

[td]Pad[/td]

[td]Wallah**[/td]

[td]死磕 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]As[/td]

[td]Epgr**[/td]

[td]JO[/td]

[td]Pal[/td]

[td]War[/td]

[td]司礼监 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]asd[/td]

[td]Ezekyle****[/td]

[td]Joh[/td]

[td]Pent**[/td]

[td]we[/td]

[td]細* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]asd2[/td]

[td]Face[/td]

[td]JoniEs**[/td]

[td]Pi[/td]

[td]Wh[/td]

[td]小 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]asdi**[/td]

[td]fcoca*[/td]

[td]juge**[/td]

[td]Pist**[/td]

[td]wo[/td]

[td]輸出 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Astr**[/td]

[td]fen*[/td]

[td]JUN*[/td]

[td]Pjot**[/td]

[td]Wo[/td]

[td]顺势 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]At[/td]

[td]FireF***[/td]

[td]Ka[/td]

[td]Playbo****[/td]

[td]Wooo[/td]

[td]拾* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]BaBa[/td]

[td]FireLo**[/td]

[td]ka[/td]

[td]Po[/td]

[td]XENO[/td]

[td]申 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]BaiXi[/td]

[td]forst*[/td]

[td]KaelV*[/td]

[td]Qwoq[/td]

[td]XING[/td]

[td]神* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Bali[/td]

[td]fosh[/td]

[td]kaik[/td]

[td]Ra[/td]

[td]xS[/td]

[td]绅* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]be[/td]

[td]fr[/td]

[td]KEN*[/td]

[td]RAZD**[/td]

[td]Xy[/td]

[td]神 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]BIGw**[/td]

[td]Frank***[/td]

[td]khs*[/td]

[td]Rena***[/td]

[td]Yar[/td]

[td]神 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Bing**[/td]

[td]frozen**[/td]

[td]ki[/td]

[td]Res[/td]

[td]ye[/td]

[td]深爱 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]bl4ck[/td]

[td]Fur*[/td]

[td]Killa***[/td]

[td]roo*[/td]

[td]yh45*[/td]

[td]亞 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Bla*[/td]

[td]Ga*[/td]

[td]Kin[/td]

[td]Ry[/td]

[td]Yoba**[/td]

[td]夜絆 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]BloodP****[/td]

[td]Garfi*[/td]

[td]Kiri**[/td]

[td]Sal*[/td]

[td]Yoo[/td]

[td]爷傲丿 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]bon[/td]

[td]gas[/td]

[td]Kon*[/td]

[td]Scar***[/td]

[td]YUE[/td]

[td]鶸* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]BoS[/td]

[td]GBr[/td]

[td]L3[/td]

[td]scpun**[/td]

[td]Yukik[/td]

[td]鱼 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]br[/td]

[td]geome*[/td]

[td]Lama**[/td]

[td]se[/td]

[td]Yurr**[/td]

[td]烟岭 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]bria**[/td]

[td]Gera***[/td]

[td]Leg[/td]

[td]Sephi[/td]

[td]Zergz[/td]

[td]英杰 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Buz*[/td]

[td]Gh[/td]

[td]Lenn***[/td]

[td]Sha[/td]

[td]zor[/td]

[td]英杰 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ca[/td]

[td]Gho[/td]

[td]LEON**[/td]

[td]Shr**[/td]

[td]Zou[/td]

[td]乌* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ca[/td]

[td]Gi[/td]

[td]LordT*[/td]

[td]Si[/td]

[td]チャ*[/td]

[td]吴 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]ca[/td]

[td]Gin*[/td]

[td]Luck[/td]

[td]Sircha**[/td]

[td]劍刃[/td]

[td]愚 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Can*[/td]

[td]GMthe[/td]

[td]Ma[/td]

[td]SirScap[/td]

[td]公路[/td]

[td]张万 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]cas[/td]

[td]GRG[/td]

[td]Mad*[/td]

[td]Sisy**[/td]

[td]卷[/td]

[td]戦* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Cei*[/td]

[td]GROPPE**[/td]

[td]MadcO*[/td]

[td]SlaveS**[/td]

[td]禁你玛*[/td]

[td]全体 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ch[/td]

[td]Guac**[/td]

[td]MaksimG***[/td]

[td]St[/td]

[td]南*[/td]

[td]曾 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]CHAO**[/td]

[td]Gwe*[/td]

[td]Master**[/td]

[td]Sung**[/td]

[td]你爹[/td]

[td]天 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]China*[/td]

[td]ha[/td]

[td]Ment***[/td]

[td]super[/td]

[td]你们[/td]

[td]铁道 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]CHUHEX**[/td]

[td]hak[/td]

[td]Mer[/td]

[td]Surya*[/td]

[td]唐[/td]

[td]悄悄* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]clo[/td]

[td]Haker*[/td]

[td]Moby**[/td]

[td]Tak*[/td]

[td]唐[/td]

[td]出云 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Cr[/td]

[td]HalfG****[/td]

[td]mof[/td]

[td]TAKE**[/td]

[td]大[/td]

[td]就是 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Cres**[/td]

[td]ham*[/td]

[td]Moor*[/td]

[td]TekoV[/td]

[td]大大[/td]

[td]快来 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]cro*[/td]

[td]hamb[/td]

[td]Mort[/td]

[td]the*[/td]

[td]刀[/td]

[td]泽村 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]dadi[/td]

[td]hamb[/td]

[td]mozza*[/td]

[td]TheLon****[/td]

[td]独自*[/td]

[td]菠萝油 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Darn[/td]

[td]Happ[/td]

[td]mrsp**[/td]

[td]Ti[/td]

[td]斗鱼战[/td]

[td]疯狂就 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]dd[/td]

[td]Har*[/td]

[td]Msdf**[/td]

[td]Tri*[/td]

[td]斗鱼丶*[/td]

[td]弦月 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]dd[/td]

[td]HateSpea****[/td]

[td]Mt*[/td]

[td]tri[/td]

[td]登陆[/td]

[td]虎大 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]DDD*[/td]

[td]Heads***[/td]

[td]napp**[/td]

[td]TTI*[/td]

[td]落坨[/td]

[td]华东野战*** [/td]

[/tr]

[tr]

[td]ddn[/td]

[td]HELL**[/td]

[td]Nat**[/td]

[td]TTL[/td]

[td]廊桥[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[tr]

[td]De[/td]

[td]hell**[/td]

[td]Ne[/td]

[td]TU[/td]

[td]莱因[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[/table]

2. Accounts restricted (for 15 days)

[table]

[tr]

[td]Av[/td]

[td]Li[/td]

[td]ZhinaZ**[/td]

[td]望剑[/td]

[td]小[/td]

[td]乌 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Bi[/td]

[td]lin[/td]

[td]狂[/td]

[td]貌似[/td]

[td]我是个*[/td]

[td]把你* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]God[/td]

[td]YU[/td]

[td]老*[/td]

[td]星*[/td]

[td]烟[/td]

[td]胡 [/td]

[/tr]

[/table]

3. Chat restricted (for 3~15 days)

[table]

[tr]

[td]Am[/td]

[td]DrD[/td]

[td]koonH[/td]

[td]parryher****[/td]

[td]St[/td]

[td]Zenit**** [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Bjo[/td]

[td]DrR*[/td]

[td]leons***[/td]

[td]Pha[/td]

[td]Ste[/td]

[td]ZUNRE* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]CaptPoo***[/td]

[td]eg[/td]

[td]MikeHu****[/td]

[td]Pi[/td]

[td]STY[/td]

[td]德 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]CREA[/td]

[td]Ez[/td]

[td]Mison****[/td]

[td]Pik[/td]

[td]Talima**[/td]

[td]摘* [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Dark**[/td]

[td]Glorf****[/td]

[td]MrA[/td]

[td]Rand**[/td]

[td]Ve[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[tr]

[td]DerMeis**[/td]

[td]GrayJ[/td]

[td]MUST**[/td]

[td]RO[/td]

[td]xPul**[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Devil***[/td]

[td]Hi[/td]

[td]Nl*[/td]

[td]RzS[/td]

[td]xTu[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[tr]

[td]dot[/td]

[td]Insa**[/td]

[td]Pa[/td]

[td]Squirr**[/td]

[td]Zab***[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[/table]

4. Username reseted

[table]

[tr]

[td]Ad[/td]

[td]fkJ[/td]

[td]NateH[/td]

[td]Nl[/td]

[td]卐*[/td]

[td]把我 [/td]

[/tr]

[tr]

[td]BigDig****[/td]

[td]fkK*[/td]

[td]Nee*[/td]

[td]NoHealsF****[/td]

[td]杀**[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[tr]

[td]Child***[/td]

[td]JewSla**[/td]

[td]ngrk[/td]

[td]Yung[/td]

[td]广岛[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[tr]

[td]EvaB**[/td]

[td]N8TEH*[/td]

[td]Nihg[/td]

[td]おぱいま[/td]

[td]左劈維尼[/td]

[td] [/td]

[/tr]

[/table]

We maintain a zero-tolerance policy against the use of unauthorized programs or software,

manipulation or tampering of game data, and intentional exploitation of game systems.

We will continue to do our best in order to ensure a safe, fair, and fun gaming environment

for all our players.

Thank you.