枭熊更新补丁20231012 ver.3.0.6-DY+

1、修复没有语音的问题

2、放宽世界频道的发言限制

3、背包新增填装和收取，探索获得的食物会先进入填装区，也可手动填装

4、恋恋饿了渴了会主动吃填装区的食物

5、掉率改为千分制，修复蛋糕和饼干不会掉落的BUG

6、花盘上的房子图标设计为回家按钮，可以用于脱离卡死

7、如果开启了恋恋捣乱，恋恋有概率把填装区的食物丢到桌面上，在对话框输入“丢”也可以让恋恋主动丢东西出来

8、丢在桌面上的食物可以给恋恋投喂，也可以收回背包

以上