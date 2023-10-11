枭熊更新补丁20231012 ver.3.0.6-DY+

1、修复没有语音的问题
2、放宽世界频道的发言限制
3、背包新增填装和收取，探索获得的食物会先进入填装区，也可手动填装
4、恋恋饿了渴了会主动吃填装区的食物
5、掉率改为千分制，修复蛋糕和饼干不会掉落的BUG
6、花盘上的房子图标设计为回家按钮，可以用于脱离卡死
7、如果开启了恋恋捣乱，恋恋有概率把填装区的食物丢到桌面上，在对话框输入“丢”也可以让恋恋主动丢东西出来
8、丢在桌面上的食物可以给恋恋投喂，也可以收回背包
以上
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1、修复没有语音的问题
2、放宽世界频道的发言限制
3、背包新增填装和收取，探索获得的食物会先进入填装区，也可手动填装
4、恋恋饿了渴了会主动吃填装区的食物
5、掉率改为千分制，修复蛋糕和饼干不会掉落的BUG
6、花盘上的房子图标设计为回家按钮，可以用于脱离卡死
7、如果开启了恋恋捣乱，恋恋有概率把填装区的食物丢到桌面上，在对话框输入“丢”也可以让恋恋主动丢东西出来
8、丢在桌面上的食物可以给恋恋投喂，也可以收回背包
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