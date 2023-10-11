《古剑奇谭网络版 海外版》10月12日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年10月12日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次例行维护，更新内容如下：

☆商城更新

>>全新武器【无相·东风不眠】、【无相·金霜十里】上架

通宝商城上架全新武器【无相·东风不眠】、无相·金霜十里】，分别附赠特殊效果【风满秋山】、【墨色燃金】，账号下十职业共享。

（备注：【风满秋山】、【墨色燃金】效果同时只可存在一种。）

>>>无相·东风不眠

以东荒枯骨炼刻之神兵，以手触之，灵力探之，能觉知其纹路中的千年风刻痕迹。

“无相·东风不眠”附带专属特效【风满秋山】，可改变【追日】疾奔、【逐云】二段跳、【乘月】三段跳与【滑翔】效果。

>>>无相·金霜十里

以东荒枯骨炼刻之神兵，骨料曾受神龙催击，上有金霜印刻，举世无双。

“无相·金霜十里”附带专属特效【墨色燃金】，可改变【追日】疾奔、【逐云】二段跳、【乘月】三段跳与【滑翔】效果。

☆秘境调整

四象幻域·肃纪坛、四象幻域·幻剑古祠的【困难】难度将在2023年10月12日中午12时开启。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年10月11日