 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

谜题姐妹 Puzzle Sisters update for 11 October 2023

2023年10月11日更新 内置秘技公开

Share · View all patches · Build 12414197 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

应网友建议，添加俄语日语字母成就。
По предложению пользователей добавить русско - японские достижения.
ネットユーザーの提案に応じて、ロシア語の日本語アルファベットを追加した。
As suggested by netizens, add Russian and Japanese letter achievements.

快速获得答题数。开发者调试秘籍。短视频。
Быстрое получение ответов. Разработчики отлаживают секретные книги. Короткое видео.
素早く解答数を得る。開発者は秘密をデバッグする。ショートビデオ。
Quickly obtain the number of answers. Developer debugging secrets. Short video.
https://www.bilibili.com/video/BV1uw41117sY/?vd_source=b2d71ad438d3528eddb4bfca1aef46cd

а о у ы э я ё ю и е
б в г д ж з л м н р й
п ф к т ш с х ц ч щ

あいうえお
かきくけこ
さしすせそ
たちつてと
なにぬねの
はひふへほ
まみむめも
や　ゆ　よ
らりるれろ
わ　を

Changed files in this update

Puzzle Sisters Content Depot 710191
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link