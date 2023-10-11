2023年10月11日更新 内置秘技公开

应网友建议，添加俄语日语字母成就。
По предложению пользователей добавить русско - японские достижения.
ネットユーザーの提案に応じて、ロシア語の日本語アルファベットを追加した。
As suggested by netizens, add Russian and Japanese letter achievements.
快速获得答题数。开发者调试秘籍。短视频。
Быстрое получение ответов. Разработчики отлаживают секретные книги. Короткое видео.
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а о у ы э я ё ю и е
б в г д ж з л м н р й
п ф к т ш с х ц ч щ
あいうえお
かきくけこ
さしすせそ
たちつてと
なにぬねの
はひふへほ
まみむめも
や ゆ よ
らりるれろ
わ を
ん
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