10月11日(水)　Ｈotfixのお知らせ

いつも『R2BEAT』をご愛顧いただきありがとうございます。
『R2BEAT』運営チームです。
現在確認されているテキスト関連不具合の修正のため、Hotfixを行いました。
修正されたないようの反映のため、一度クライアントを再起動していただくよう、お願い申し上げます。
Hotfix内容は以下となります。
■ Hotfix実施内容
ミッションでのキャラクター名やポップアップメッセージなど、テキストが正常に表示されない問題を修正
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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いつも『R2BEAT』をご愛顧いただきありがとうございます。
『R2BEAT』運営チームです。
現在確認されているテキスト関連不具合の修正のため、Hotfixを行いました。
修正されたないようの反映のため、一度クライアントを再起動していただくよう、お願い申し上げます。
Hotfix内容は以下となります。
■ Hotfix実施内容
ミッションでのキャラクター名やポップアップメッセージなど、テキストが正常に表示されない問題を修正
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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