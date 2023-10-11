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R2BEAT（アールツービート） update for 11 October 2023

10月11日(水)　Ｈotfixのお知らせ

Share · View all patches · Build 12410186 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

いつも『R2BEAT』をご愛顧いただきありがとうございます。
『R2BEAT』運営チームです。

現在確認されているテキスト関連不具合の修正のため、Hotfixを行いました。
修正されたないようの反映のため、一度クライアントを再起動していただくよう、お願い申し上げます。

Hotfix内容は以下となります。

■ Hotfix実施内容
ミッションでのキャラクター名やポップアップメッセージなど、テキストが正常に表示されない問題を修正

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2340401 Depot 2340401
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